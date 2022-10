A Reggio Calabria il 16 ottobre la “Camminata Eco-Storica del Quartiere”

“Il Comitato di Quartiere “Reggio Campi I Tronco, Villini Svizzeri, Trabocchetto” – si legge in una nota – comunica ai cittadini di Reggio Calabria che domenica 16 ottobre 2022 alle ore 16, si svolgerà l’evento: “Camminata Eco-Storica del Quartiere”, lungo le vie del nostro territorio così da attraversare i siti più significativi sul piano storico e culturale.

È un appuntamento a cui teniamo particolarmente, proprio per far apprezzare alla cittadinanza e nel contempo portare all’attenzione delle istituzioni, le tante risorse del nostro quartiere, affinché possano essere recuperate, valorizzate e connesse concretamente al tessuto urbano della città.

In quanto le stesse rappresentano soprattutto un’attrattiva a livello turistico, da attribuire, diffondere e vivere insieme agli altri siti architettonici e storici della nostra città.

A questo proposito, – prosegue la nota – l’itinerario prevede una camminata che partendo da Piazza San Marco attraverserà il sito de “Le Cento Scale”, percorse dai cappuccini nel periodo intorno al 1750, raggiungerà le Mura Ellenistiche di Collina degli Angeli, il Parco dello stesso sito, per poi proseguire lungo la Parte Archeologica della zona del Trabocchetto, e la Caserma Duca D’Aosta.

Raggiunta la zona del Trabocchetto sarà possibile visitare i resti di una casa romana del periodo ellenistico, sita all’interno di uno stabile e infine Chiesa di Pepe.

Concluderemo la camminata al Parco Baden Powell, con un’occhiata alla Chiesa di San Paolo e al suggestivo panorama della zona.

La camminata sarà accompagnata dagli scout di San Domenico – conclude la nota – e potrà essere seguita con un’audioguida preparata con la collaborazione della guida turistica Domenico Guarna, scaricabile dal link https://youtu.be/9on_LKDPcW4 che descriverà la parte storica dei vari siti ascoltabile lungo il percorso dal proprio cellulare”.