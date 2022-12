Sarà inaugurato il prossimo 7 dicembre in via Vittorio Veneto l’Albero della Sicurezza realizzato dalla sede ANMIL di Crotone in collaborazione con ANCE

Sarà inaugurato il prossimo 7 dicembre alle ore 18.00 in via Vittorio Veneto (angolo via Tedeschi) l’Albero della Sicurezza realizzato dalla Sede ANMIL di Crotone in collaborazione con ANCE Crotone – Collegio Costruttori edili.

“Grazie al Sindaco di Crotone Vincenzo Voce che ha voluto aderire all’iniziativa per dare un segnale di attenzione anche durante le festività natalizie verso un tema che riguarda tutti i cittadini e per questo siamo grati a quanti ci hanno voluto aiutare a realizzare questo piccolo omaggio a tutte le vittime del lavoro”, dichiara il Presidente territoriale ANMIL Antonio Carcello

Dopo il successo riscontrato lo scorso anno con l’iniziativa di sensibilizzazione contro gli infortuni sul lavoro, dal titolo “Un albero per la sicurezza”, nata dalla creatività dell’artista Francesco Sbolzani, che ha donato l’idea progettuale alla Fondazione ANMIL “Sosteniamoli subito”, quest’anno è stata riproposta raccogliendo la disponibilità di oltre 50 amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione le piazze per allestire gli alberi.

Anche Crotone ha aderito alla meritoria iniziativa.

L’installazione, che rappresenta un albero di Natale che prende forma da caschi antinfortunistici montati su una tipica intelaiatura da cantiere, è stata realizzata grazie al contributo dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

“L’Ance ha sposato con convinzione il progetto di sensibilizzazione proposto da Anmil – afferma il Presidente Giovanni Mazzei – condividendone pienamente lo spirito e gli obiettivi. Il Settore delle Costruzioni è, senza dubbio, tra quelli maggiormente coinvolti nell’applicazione delle misure di sicurezza necessarie a garantire la tutela dei lavoratori, nell’ambito dei cantieri di lavori pubblici e privati”.

“L’Ance è da sempre impegnata nella promozione della “cultura della sicurezza sui cantieri” che vuol dire, per le imprese, investire soprattutto nella formazione degli addetti del settore. Con l’adesione a questo progetto desideriamo richiamare l’attenzione – prosegue il Presidente Giovanni Mazzei – su un tema sul quale ciò che si mette in atto non è mai abbastanza. In tal senso stiamo fortemente sostenendo il potenziamento, sul nostro territorio, delle attività svolte dal nostro Ente Edile Formazione e Sicurezza, puntando alla creazione di una struttura completa per servire tutte le tipologie di corsi di formazione agli addetti del settore, che sarà una ulteriore conferma del nostro impegno nella tutela delle nostre imprese ma soprattutto dei nostri lavoratori e delle loro famiglie”.

Per l’iniziativa promossa da Anmil, i costruttori crotonesi hanno fornito la rete metallica di supporto e dei caschetti usati che le imprese associate hanno inviato all’associazione per aderire all’iniziativa.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire a ricordare quanto sia importante la salute dei lavoratori, ma anche delle loro famiglie che soffrono per incidenti e malattie professionali, quando non si tratta addirittura di congiunti che perdono la vita per il lavoro, e questi alberi allestiti in tutte le Regioni d’Italia, rappresentano un’opportunità per richiamare l’attenzione su quei lavoratori invisibili: quelli nelle fabbriche, nei campi, nei cantieri o sono solo algoritmi su piattaforme”, dichiara Francesco Costantino, Presidente della Fondazione ANMIL ‘Sosteniamoli subito’.