Cosenza: torna il “Fichi Festival” giunto alla sua quarta edizione

Si rinnova l’appuntamento annuale con il Fichi Festival, il festival dedicato ai Fichi di Cosenza Dop – fichi essiccati eccellenza del territorio Cosentino – arrivato alla sua quarta edizione. Quest’anno si terrà il 13 e il 14 settembre e animerà la provincia di origine con attività volte a celebrare e valorizzare questa importante risorsa enogastronomica che affonda le sue radici nella più profonda tradizione contadina.

Anche quest’anno l’attività del Consorzio si è focalizzata sullo sviluppo della ricerca scientifica che grazie alla collaborazione con ARSAC e Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ha l’obiettivo di incrementare la produzione della filiera sia per quantità che per qualità, cercando di combattere tra gli altri anche gli effetti negativi del cambiamento climatico. Inoltre focus per il Consorzio è anche quello di incrementare la presenza e visibilità del prodotto nella grande distribuzione attraverso contatti con gli stakeholder di grandi catene di distribuzione allo scopo di sviluppare la commercializzazione dei prodotti con i Fichi di Cosenza Dop per aprire nuove possibilità di vendita per le aziende consorziate.

Nello specifico il programma prevede un Press Tour che porterà i giornalisti e gli interessati nei campi sperimentali dell’ARSAC per spiegare nel dettaglio l’attività di ricerca messa in opera dall’Università Mediterranea, un convegno scientifico sempre a cura dell’ateneo dello Stretto e la serata di rappresentanza nel cuore della centro storico di Cosenza tra dibattiti socio politici e degustazioni che celebreranno la bontà dei Fichi di Cosenza Dop anche grazie alla presenza del maestro pasticcere e food innovator Paolo Caridi, il pluripremiato Daniele Campana di Campana Pizza in Teglia e lo chef Emanuele Lecce che utilizzeranno i Fichi di Cosenza Dop per i loro piatti.

L’attività di promozione e valorizzazione del Fichi Festival è finanziata da Regione Calabria con finanziamento Feasr-Psr Calabria 2014/2020 Misura 3-Intervento 3.2.1 Annualità 2024.

La manifestazione si aprirà sabato 13 settembre alle 10 con un Press Tour al Centro sperimentale dimostrativo Casello di San Marco Argentano dell’ARSAC, che si concluderà con la Colazione del contadino a base di pane, fichi, formaggi e salumi. L’appuntamento vedrà anche la partecipazione di Marco Di Buono, inviato televisivo di Rai 1 per la trasmissione Camper.

Alle 17:30 presso la Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia di Cosenza si terrà il convegno “La filiera dei Fichi di Cosenza Dop tra tradizione e innovazione”, con la presenza di esperti e rappresentanti del settore.

Dopo la registrazione dei partecipanti si proseguirà alle 18 con i saluti istituzionali di Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, di Anna Garofalo, presidente del Consorzio di Tutela dei Fichi di Cosenza Dop, di Marco Poiana, direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, e di Fulvia Michela Caligiuri, direttore generale dell’ARSAC.

Seguiranno, dalle 18.20, gli interventi dedicati ad approfondire i diversi aspetti legati alla filiera. Angelo Rosa, già presidente del Consorzio del Fico Essiccato del Cosentino, ripercorrerà l’evoluzione della fichicoltura nella provincia di Cosenza negli ultimi cinquant’anni. Rocco Mafrica, docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, presenterà, invece, strategie innovative per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico sulla coltivazione del fico. Un ulteriore contributo verrà da Soraya Benalia, sempre della Mediterranea, che illustrerà come l’intelligenza artificiale possa essere impiegata per il controllo della qualità dei prodotti della fichicoltura.

Il convegno darà spazio anche a una riflessione sui dati e sulle prospettive di mercato: il tema “Il fico, tra statistiche e sostenibilità: produzione, consumo e prospettive di business” sarà affrontato da un gruppo di ricercatori composto da Emanuele Spada, Giacomo Falcone, Nathalie Iofrida, Giovanni Gulisano e Anna Irene De Luca.

La discussione si svilupperà fino alle ore 20, quando a concludere i lavori sarà l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, che offrirà il suo contributo sul ruolo strategico della filiera dei Fichi di Cosenza Dop per l’economia agroalimentare calabrese.

Il convegno rappresenta un momento di confronto di alto profilo che unisce istituzioni, ricerca scientifica e operatori del settore, con l’obiettivo di valorizzare un prodotto identitario della provincia di Cosenza, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione.

La giornata conclusiva di domenica 14 settembre avrà come cornice la suggestiva Villa Rendano di Cosenza. Alle 18:00 si svolgerà il dibattito “L’importanza della ricerca e nuove prospettive di sviluppo nella filiera dei Fichi di Cosenza Dop”, con gli interventi di: Anna Garofalo, presidente Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza Dop; Angelo Rosa, già presidente Consorzio Fico essiccato di Cosenza; Gianluca Gallo, assessore regionale Agricoltura; Rosaria Succurro, presidente Provincia di Cosenza; Antonietta Cozza, delegata Cultura Comune di Cosenza; Fulvia Michela Caligiuri, direttore generale ARSAC; Rocco Mafrica, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; Marco Di Buono, inviato televisivo Rai 1; Ernesto Perri, Lions club Cosenza host e Nicolò Pecchio, ceo Seléct Italia. Il dibattito sarà moderato dalla prof.ssa Rosanna Garofalo.

La serata proseguirà alle 20 con uno show cooking a cura di Paolo Caridi, Emanuele Lecce e Daniele Campana, seguito alle 21 da una cena con intrattenimento musicale. Durante l’evento sarà presentato il video “I Fichi di Cosenza Dop: innovazione agronomica, sviluppo e prospettive”, realizzato con tecnologia immersiva Oculus 360 e prodotto da Smart Network Group, per raccontare in maniera innovativa l’identità e il futuro della filiera.