Catanzaro, al via il 29 giugno la XII edizione del Corso di management medico avanzato e di politiche sanitarie

Taglia il traguardo della XII edizione il Corso di management medico avanzato e di politiche sanitarie organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catanzaro che sarà inaugurato giovedì 29 giugno, nella sala “Catuogno” nella sede dell’Ordine in via Settembrini a Catanzaro, per concludersi poi il 20 dicembre nella Sala Convegni dell’Hotel Guglielmo.

Un appuntamento formativo voluto con grande determinazione dal presidente dell’Ordine dei Medici di Catanzaro, il dottor Vincenzo Ciconte, che ancora una volta si conferma all’avanguardia nel settore. L’Ordine dei medici di Catanzaro, infatti – a cui si affianca l’albo Odontoiatri di Catanzaro, guidato dal dottor Salvatore De Filippo – è stato il primo in Italia a realizzare un’iniziativa del genere in maniera sistematica e continuativa. Si tratta di una dimostrazione tangibile dell’attenzione che l’Ordine presta al territorio e alla sua classe medica: è ormai fondamentale garantire il diritto alla salute coniugando un’efficiente gestione economica del sistema.

Il Corso è a numero chiuso, ed è riservato ai primi 400 iscritti (100 per ogni gruppo) saranno riconosciuti 40 crediti formativi. Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa Present&Future – Tel. 0961/744565.

La scheda di pre-iscrizione può essere scaricata dal sito dell’Ordine dei Medici di Catanzaro o da www.presentfuture.it. Verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione e al superamento delle verifiche, Certificato E.C.M.

Il programma prevede: il 29 e 30 giugno il primo modulo sul tema “Sanità Pubblica: Addio?”, a cura del Prof. Ivan Cavicchi; il 20 e 21 luglio il secondo modulo su “Gli Enti Intermedi e i nuovi modelli di Governo dei Sistemi Sanitari Regionali”, a cura del professor Giuseppe Profiti; il 21 e 22 settembre, nel terzo modulo, si parlerà di “Mobilità sanitaria” con l’avvocato Francesco Procopio; il 12 e 13 ottobre il tema del quarto modulo è “Un Nuovo Umanesimo della Salute”, Leadership e Management in Sanità a cura del dottor Vincenzo La Regina; il 19 e 20 ottobre, la lezione del quinto modulo sarà su “Autonomia differenziata e sanità”, a cura del professor Vittorio Mapelli; il 9 e 10 novembre, nel sesto modulo si tratterà di “Differenza tra sistemi regionali” a cura della dottoressa Concetta M. Vaccaro; il 30 novembre e 1 dicembre sarà la volta del settimo modulo su “I Sistemi di misurazione della Perfomance in Sanità” a cura della professoressa Francesca Lecce. Ed infine, la chiusura del corso il 20 dicembre con l’ottavo modulo a cura del dottor Adelchi D’Ippolito, (Presidente Commissione Ministeriale sulla Colpa Professionale Medica), su “Quali gli obiettivi di una nuova legge sulla responsabilità professionale del medico?”.