Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali: a Badolato Borgo (CZ) il successo del raduno di domenica 29 gennaio

Domenica 29 Gennaio 2023, a Badolato borgo (CZ), si è svolta la seconda parte del programma della manifestazione culturale “Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali” (promossa ed organizzata dalla Pro Loco Badolato APS nel contesto del progetto “Badolato C.U.O.R.E. di Calabria”).

La giornata si è articolata in tre momenti importanti e molto partecipati. Nella mattinata, i tanti ospiti, delegati delle varie Pro Loco Unpli Catanzaro (radunate nel borgo per l’occasione) provenienti da tutta la Provincia, hanno avuto l’opportunità di visitare il Convento Francescano di Santa Maria degli Angeli (grazie ai responsabili locali della Comunità “Mondo X”) e l’omonima Chiesa, ammirando la macchina barocca della “Madonna degli Angeli musicanti”, recentemente restuarata da Pino Mantella grazie al progetto “Arte e Fede” in quel di Gerace (RC).

La mattinata è continuata con una passeggiata guidata alla scoperta dell’antico borgo e della Chiesa di Santa Caterina V.M. d’Alessandria, grazie alla collaborazione dei responsabili dell’omonima Confraternita Religiosa. Finito il tour esplorativo nel centro storico, tutti gli ospiti-partecipanti alla giornata hanno trascorso tutti assieme un momento conviviale e di festa presso il Ristorante Tipico “Il Castellano” (ubicato in Piazza Castello) della famiglia Leuzzi di Badolato, con la degustazione di piatti tipici della migliore tradizione culinaria locale.

La sessione pomeridiana è stata aperta dai saluti istituzionali del Presidente Piroso della Pro Loco Badolato, del Presidente Capellupo delle Pro Loco Unpli Calabria e del Presidente Marino delle Pro Loco Unpli Catanzaro con consegna di pergamena/attestato di partecipazione e “vocabolarietto” del dialetto badolatese (ideato e curato dall’Ass.ne Culturale “La Radice” di Badolato) a tutte le Pro Loco & Associazioni territoriali presenti. Tante, poi, sono state le attività espressive in dialetto proposte e curate dai vari gruppi partecipanti.

Presenti le delegazioni delle seguenti Pro Loco: Catanzaro, Pentone, Platania, Pianopoli, Marcellinara, Gimigliano, San Pietro Apostolo, Amaroni, Girifalco, Squillace, Stalettì, Montauro, Palermiti, Soverato, Davoli, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. Presenti, inoltre, le associazioni del territorio: “Pacchiane” di Girifalco, Calabria Sona, Jacurso da Vivere ed Imparare, Fun Club Catanzaro “G.Teti” di Badolato.

Il raduno delle Pro Loco Unpli della Provincia di Catanzaro si è concluso con l’esibizione dei musicisti e cantautori badolatesi Raffaele Battaglia, Natale Ferraiuolo, Massimo Criniti e Totò Femia. Tra le tante esibizioni anche quella del giovane cantante calabrese Davis Muccari del circuito Calabria Sona, ospite d’onore, con la sua canzone “Fiuri’.

La giornata si è conclusa con un intervento di ringraziamento da parte dei responsabili della Pro Loco Badolato APS. << Grazie a tutte le Pro Loco partecipanti, – ha dichiarato il presidente Pietro Piroso – giunte qui da decine di paesi della Provincia di Catanzaro.

Un ringraziamento speciale va all’Associazione Culturale “La Radice” ed al Prof. Squillacioti, all’I.C. “T.Campanella” con la sua dirigente Dott.ssa Mustari ed il suo corpo docente e studentesco, ai vari partner territoriali che hanno fattivamente collaborato alla buona riuscita di questa manifestazione, a partire dal Comune di Badolato col suo patrocinio e supporto istituzionale nel contesto del progetto “Badolato C.U.O.R.E. di Calabria”.

Grazie, pertanto, all’Amministrazione Comunale di Badolato, al Sindaco Parretta ed alla giunta municipale. É stato per noi, inoltre, importante avere il supporto del Presidente regionale UNPLI Calabria, Pippo Capellupo, e del Presidente UNPLI Catanzaro Vitaliano Marino con tutto il comitato provinciale. Grazie anche ai volontari del nostro progetto locale di Servizio Civile Universale UNPLI “Percorsi Mediterranei”, Pier Antonio Criniti e Cosimo Lentini, per la fattiva collaborazione nella promozione e realizzazione dell’intera manifestazione. Grazie agli amici commercianti del Ristorante “Il Castellano” per l’ospitalità ed il servizio, alla Panetteria Giuseppe Menniti ed alla Macelleria Bressi-Servello.

Grazie agli amici musicisti e cantautori badolatesi Raffaele Battaglia, Massimo Criniti, Natale Ferraiuolo e Domenica “Minicuzza” Pieperissa. È stata una bella giornata e festa di comunità della nostra comunità locale badolatese e di quella provinciale dell’UNPLI. Al prossimo anno!”