Ecco “Le Notti di Afrodite”

In uno dei palazzi nobiliari più belli della Calabria, nelle serate del 20, 21, 22 settembre in cui si svolgerà la Notte Piccante si “celebreranno” le “Notti di Afrodite”.

Afrodite (in greco antico: Ἀφροδίτη, Aphrodítē) è, nella religione greca, la dea della bellezza, dell’amore, della generazione. Nella mitologia romana ha la sua equivalente in Venere.

Dal suo nome deriva il termine afrodisiaco e il cibo per antonomasia è, appunto, il peperoncino, ossia l’elemento di collegamento con la Notte Piccante di Catanzaro.

La Luxury Event coordinata da Daniela Canino nelle splendide sale affrescate della mitica dimora storica, che prende il nome da Bernardino Grimaldi, illustre catanzarese già Ministro delle Finanze nel Governo Cairoli, Ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio nel Governo Depretis e Ministro del Tesoro nel Governo Crispi, diventato celebre per aver coniato la frase “la matematica non è un’opinione” nonché capostipite dell’omonima famiglia, si terranno delle serate a tema dedicate al cibo piccante e afrodisiaco.

Sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, in un palazzo bellissimo e pregno di storia, un vero e proprio museo dov’è possibile persino ammirare lo studio privato di Bernardino Grimaldi.

In questo magnifico Palazzo uno chef di caratura internazionale preparerà delle ricette uniche e innovative insieme al catering Manfredi. Luigi Mazzei proprio in questi giorni ha ricevuto la Croce ufficiale di Nip World Masterchef. Ad oggi l’unico a riceverlo in Calabria. Ha ottenuto anche 3 riconoscimenti Michelin, 6 stelle della ristorazione, medaglia di bronzo ai 25 anni di carriera, albo d’oro dei migliori chef d’Italia.

Mazzei ha un animo internazionale tanto da essere conosciuto e apprezzato in Bogotà e in Colombia, dove rappresenta l’Italia ed è membro ufficiale dell’associazione “Mondo culinario”, che ha al suo attivo chef di tutto il mondo.

Mentre nelle scuderie di Palazzi Grimaldi ci sarà una “Red Zone” ossia un’area dedicata ai drink e al beverage. Le più celebri cantine vinicole calabresi proporranno a tutti coloro che decideranno di passare un momento di svago nella storica dimora ubicata in piazza del Rosario degustazioni con prodotti tipici calabresi. Il tutto sarà accompagnato da una selezione musicale ricercata e di tendenza.

Per l’occasione sarà creata un’ambientazione ad hoc, con luci ed elementi di arredo emozionali utili a creare un’atmosfera particolarmente coinvolgente che incanterà i visitatori de “La Notte Piccante”.