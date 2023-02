Aspettando Moda Movie 2023: Sante Orrico ospite ad “AltaRoma” e “World of Fashion”

Non conosce tregua il lavoro organizzativo della 27ma edizione di Moda Movie, il progetto che premia il talento nella moda, nel cinema e nell’arte.

Instaurare nuove collaborazioni e consolidare rapporti già avviati con professionisti dell’alta moda e dello spettacolo promuovendo il contest per giovani fashion designer è l’obiettivo che si rinnova ad ogni annualità. Un compito per il quale il direttore creativo di Moda Movie Sante Orrico lavora costantemente e che lo ha visto nei giorni scorsi partecipare alla nota manifestazione “AltaRoma”, vetrina per talenti emergenti, e al prestigioso “World of Fashion”, a Palazzo Brancaccio, evento di Nino Graziano Luca giunto alla 24ma edizione.

Volti noti dello spettacolo, della cultura e del giornalismo hanno arricchito la kermesse che coniuga moda e dialogo interculturale durante la quale Sante Orrico ha avuto il privilegio di premiare lo stilista olandese Addy van der Krommenacker, già ospite di Moda Movie, e la presidente del Galà delle Margherite Biancamaria Caringi Lucibelli.

Fra gli ospiti anche Raffaella Curiel, special guest a Cosenza nel 2016 e nel 2022. Lunghi applausi per due stiliste calabresi che stanno ottenendo grandi consensi: Azzurra Di Lorenzo e Raffaella Pignataro.

Nino Graziano Luca, storico presentatore di Moda Movie, ha ospitato negli anni fashion designer provenienti da trenta differenti paesi. Una sinergia, quella fra World of Fashion e Moda Movie, che porterà una ventata di internazionalità anche sul palcoscenico del teatro Rendano di Cosenza il prossimo 12 giugno.