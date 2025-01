Gallo alla guida del Dipartimento Sicurezza alimentare di FI, le congratulazioni del gruppo regionale. Comito: “Riconoscimento per l’assessore e per la nostra regione”

“La nomina di Gianluca Gallo alla guida del Dipartimento sulla Sicurezza alimentare di Forza Italia conferma ancora una volta due cose: la prima è la grande attenzione del partito nazionale e del nostro segretario, Antonio Tajani, verso la Calabria; e la seconda è un ulteriore riconoscimento delle grandi doti politiche di un assessore in grado di raccogliere apprezzamenti unanimi per il grande lavoro che da anni svolge al servizio della regione e del mondo dell’agricoltura, e non solo”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Comito, all’indomani della nomina di Gallo a capo del Dipartimento sulla Sicurezza alimentare e difesa del cibo italiano nel mondo. “A Gianluca rivolgo, a nome di tutto il gruppo di Forza Italia, gli auguri di buon lavoro per questo nuovo ed importante ruolo all’interno del partito”.