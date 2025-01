Le dichiarazioni di Serafino Gallo, consigliere comunale di San Mango d’Aquino, Fratelli d’Italia

“Sono convinto che Fratelli d’Italia in provincia di Catanzaro e in tutta la regione crescerà, lo dicono i numeri e il grande entusiasmo nei congressi cittadini del partito che si sono svolti finora, che hanno fatto registrare un risultato importante, grazie all’impegno dei tantissimi tesserati che, nei vari comuni, hanno organizzato il lavoro a beneficio della crescita dei circoli, cuore pulsante della vera politica, che non è improvvisazione, ma responsabilità, competenza e vicinanza alle comunità”. È quanto afferma Serafino Gallo, consigliere comunale di San Mango d’Aquino in quota Fratelli d’Italia e componente del direttivo provinciale del partito.

“Voglio soffermarmi in particolare – sottolinea Gallo- sul congresso di Lamezia Terme, che ha eletto da poco coordinatore l’amico Gino Vescio; a lui e a tutto il suo coordinamento auguro un buon lavoro, perché Lamezia è una città strategica per lo sviluppo dell’intera regione e sono certo che l’apporto di Fratelli d’Italia sarà determinante per scrivere nuove pagine di buona politica per la città e il suo vasto hinterland. Chiaramente – rimarca Gallo – quello a cui rivolgo tutte le attenzioni è il congresso che si svolgerà nella mia San Mango il primo febbraio, dove abbiamo un numero notevole di tesserati che ci permette di avere un coordinatore con un direttivo; motivazione che mi rende orgoglioso del mio comune, di questa vicinanza a un partito in continua crescita, grazie alla linea impressa e ai risultati ottenuti dalla nostra autorevole premier Giorgia Meloni, e agli sforzi profusi dagli esponenti calabresi del partito”.

Gallo, quindi, si focalizza su “i meriti dell’instancabile sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, nostra guida a livello provinciale e regionale, sempre attenta ai problemi della Calabria e in prima linea sui banchi del Governo nella difesa dell’operato e della dignità delle forze dell’ordine. Così come un grande plauso va al presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale, Antonio Montuoro, e alla sua politica improntata a una forte presenza nelle realtà locali e all’ascolto delle varie istanze per poter dare poi risposte concrete ai cittadini. Ancora, il vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, che sta portando avanti un lavoro sulla legalità importante, con il cambio di passo nella gestione e nel riutilizzo dei beni confiscati. Poi, l’assessore regionale Giovanni Calabrese, che con la sua delega al Lavoro ha fatto crescere l’occupazione in Calabria, con una robusta politica di programmazione che consente di guardare al futuro con fiducia. E i nostri consiglieri regionali Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Giuseppe Neri e Pietro Molinaro, espressione, a Palazzo Campanella di una classe dirigente preparata che, con un impegno quotidiano, sta modificando la narrazione della Calabria. A breve – conclude Gallo – saranno comunicate le date dei prossimi congressi comunali del comprensorio lametino”.