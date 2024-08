Da Garinei a Ornella Muti, con premio Ausonia in 10 anni più di 100 stelle dello spettacolo a Corigliano-Rossano

Da Enzo Garinei, l’indimenticabile maestro del teatro, nel 2018 Premio Ausonia D’oro alla carriera con il quale iniziò proprio da quell’anno una proficua collaborazione; a Pupi Avati, tra i più importanti registi del panorama internazionale; da Ornella Muti a Sandra Milo, tra le più note attrici italiane; da Francesco Pannofino, la voce italiana dei divi americani come Denzel Washington e George Clooney a Riccardo Fogli, già frontman e bassista dei Pooh fino a Vinicio Marchioni, David di Donatello 2024 come migliore attore non protagonista per il film C’è ancora domani di Paola Cortellesi. – Sono, questi, solo alcuni dei nomi che hanno impreziosito in questi primi 10 anni (2015 – 2024) il red carpet del Premio Ausonia, l’evento ideato da Antonio Maria D’Amico, che domenica 25, rinnoverà la sua magia.

PIÙ DI 100 OSPITI E NOMI PRESTIGIOSI PASSATI DA CORIGLIANO – ROSSANO

Artisti, cantanti e attori, personaggi e operatori dello spettacolo, intellettuali e uomini e donne del giornalismo. Sono più di 100 i nomi prestigiosi che il Premio ha portato in questi dieci anni nel territorio, diventando da subito, punto di riferimento nella proposta culturale delle originarie città di Rossano e Corigliano e strumento di promozione dei due centri storici e del complessivo patrimonio artistico cittadino.

DUE CITTÀ UNITE PRIMA DELLA FUSIONE

Si è partiti dal Piazzale delle armi del Castello Ducale di Corigliano, per fare tappa al Quadrato Compagna e arrivare al Palazzo delle Culture San Bernardino, nel centro storico di Rossano. Con il patrocinio di Rai Calabria, l’edizione 2024 del Premio sarà ospitata nell’Anfiteatro Maria De Rosis. A condurre la serata sarà l’attore e conduttore radiofonico Andrea Dianetti.

OGGI ITINERANTE NEL TERRITORIO

Nel decennale il Premio si è arricchito di nuove finestre e opportunità: la collaborazione con lo Jonio Music Fest e il riconoscimento del Premio Ausonia per la categoria musica e quella dell’Ausonia Film Festival, promosso dal C.S.A.S.I. – Centro Sperimentale Arti dello Spettacolo Italiano – Premio Ausonia e finanziato dalla Calabria film Commission, nell’ambito dell’avviso Pubblico Festival 2024 che da ieri (martedì 20) ha preso il via dalla Cittadella Fortificata Bizantina di Cariati, tra i Marcatori Identitari della Calabria, con la visione dei cortometraggi in collaborazione con Aqua Film Festival.

2015-2024 – TUTTI I PREMIATI DEL PREMIO AUSONIA

Pier Maria Cecchini, attore (2015). Valerio Morigi, attore (2016). Michela Andreozzi, attrice; Otello Profazio, cantautore; Giuseppe Marasco, Calabria Sona; Davide Fasano, attore; Luigi Di Gianni documentarista e regista (2017). Enzo Garinei, attore; Rocco Abate, compositore; Federico Veltri, tenore; Donata Marrazzo, giornalista; Marco Simeoli, attore, regista, autore; Milena Miconi, attrice (2018). Cataldo Calabretta, avvocato – giornalista; Francesca Nunzi, attrice; Mino Reitano, cantautore, premio alla memoria; Felice Pagano, cantante, premio alla memoria; Francesco Lappano, attore-ballerino; Antonio Grosso, artista musicale; Alfonso Samengo, giornalista televisivo; Salvatore Garbato, make up artist; Anna Celestino, Hair Stylist; Raffaella Salamina, giornalista; Fabio Zumpano, wedding planner – esperto di moda (2019).

Pupi Avati, regista; Francesco Pannofino, doppiatore, attore; Angelo Longoni, regista; Grazia Scuccimarra, scrittrice; Grazia Scuccimarra, scrittrice e attrice teatro; Alessio Praticò, attore; Maria Leitner, giornalista; Francesco Castiglione, attore; Liliana Fiorelli, attrice; Riccardo Fogli, cantautore; Gianluca Gargano, regista – produttore cinematografico (2020).

Paola Tiziana Cruciani, attrice teatrale; Marzia Roncacci, giornalista; Alessandro Cosentini, attore; Fabio Troiano, attore; Ornella Muti, attrice; Leo Gassmann, cantautore; Sandra Milo, attrice; Caterina Ceraudo, chef; Giuseppe Fata, designer; Karen Sarlo, giornalista (2021)

Gianludovico De Martino, Ambasciatore; Camilla Thompson, scultrice; Sebastiano Somma, attore; Vinicio Marchioni, attore; Loredana Cannata, attrice; Paolo Iabichino detto Iabicus, scrittore pubblicitario; Francesca Tocca, ballerina; Carmine Abate, scrittore; Lella Golfo, giornalista e politica; Silvia Vaccarezza, giornalista; Gino Caudai, produttore teatrale; Chiara Sbarigia, sezione audiovisivo; Isabell Russinova, attrice e presentatrice; Luca Attadia, attore; Simone Montedoro, attore (2022).

Per la sezione Teatro Anna Teresa Rossini, per la Moda la Maison Celestino, per il Cinema-Fiction, Fabio Fuoco, per la Musica, Mariella Nava, alla carriera Maria Rosaria Omaggio e Carmela Pace, presidente nazionale di Unicef Italia per la Solidarietà. Il registra Andrea Belcastro ha ricevuto il premio speciale Ausonia film festival-Radici per il suo lavoro Le lampare. Marco Elba, il miglior giovane emergente (2023).