De Santis dalla Domotek:”In campo per rappresentare Reggio Calabria”

Saverio De Santis, giovane libero di 25 anni, è tornato a vestire i colori della sua terra d’origine con la Domotek Volley Reggio Calabria, portando con sé un bagaglio di esperienza e un forte senso di appartenenza. Dopo sette anni nella Serie A, il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo, vedendolo come una risorsa chiave per la squadra reggina.Gli amaranto lavorano in vista del prossimo esordio assoluto in A3, programmato per il 13 ottobre in casa del Modica.Ecco le sue impressioni sul team e su questa nuova avventura:

“Siamo un gruppo giovane.

Consapevoli che, in questo blasonato campionato esistono roster più forti ed esperti di noi. Dal canto nostro, però, siamo carichi, vogliamo dare battaglia, ad ogni partita, su ogni pallone.

Abbiamo la voglia e la potenzialità per occupare dei posti importanti.

Daremo battaglia”.

Che atmosfera hai trovato?

Si respira un’aria importante.

C’è ottima organizzazione.

C’è grande entusiasmo.

Abbiamo vissuto già momenti bellissimi come la presentazione al Castello Aragonese.

Lavoriamo sodo, e non vogliamo deludere.

Che roster è, quello di Reggio Calabria?

“Siamo giovani e con voglia di vincere.

Tanti di noi hanno già giocato e con profitto in A3, altri addirittura in categorie più importanti.

Lavoriamo ogni giorno insieme al Mister Polimeni e al suo staff per trovare l’amalgama giusta ed i nostri equilibri in vista del campionato.

Vogliamo arrivare prontissimi alla prima di campionato contro Modica per dare battaglia”.

Cosa mi ha spinto a firmare per la Domotek?

“Non ho mai giocato per una squadra della mia terra.

Sono orgoglioso.

Mi sento già molto attaccato a questa maglia.

Voglio portare in alto i colori amaranto e darò tutto me stesso”.

Come va con Mister Polimeni?

“Mi ha scoperto.

Avevo 15 anni e mi ha portato in B1.

Finalmente lo ritrovo e voglio ricompensare tutto quello che lui ha fatto per me.

Giocherà per la Domotek, per la città, per la provincia e anche per il mio Mister”.