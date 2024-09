Reggina: denominazione modificata in “Ssd FC Reggio Calabria a r.l.”

di Paolo Ficara – Quella appena trascorsa, è stata una settimana caratterizzata – anche – da un paio di trasformazioni societarie per la Reggina. Con atto del 13 settembre 2024 – protocollato dal Registro Imprese il 16 settembre – il sodalizio amaranto si è iscritto come società a responsabilità limitata. Le quote societarie appartengono per il 51% a Nino Ballarino, per il 9% al genero Fabio Vitale e per il 40% a Virgilio Minniti.

Oltre allo status, muta anche la denominazione societaria. Che adesso diventa “Ssd FC Reggio Calabria a r.l.”, mentre il nome “A.S. Reggina 1914 Asd” appare soltanto come sigla. A scanso di equivoci, chiariamo come non esista il minimo dubbio che si tratti della stessa società fondata nel settembre 2023, per partecipare al campionato di Serie D. Le coordinate fiscali sono le medesime, mentre la pec indicata è ancora quella de La Fenice Amaranto.

L’avvocato Rocco Falleti, titolare del marchio “A.S. Reggina”, ha recentemente intentato una causa alla società di Ballarino, Vitale e Minniti per l’uso della denominazione. Il procedimento è stato assegnato al competente Tribunale di Catanzaro, e si è in attesa della prima udienza. Non è da escludere possa essere questo il fondato motivo, che abbia indotto la Reggina al fresco cambio di denominazione.

La modifica di denominazione societaria non influirà sul nome presente in Figc e valido per la stagione sportiva in corso, che è appunto A.S. Reggina 1914. Salvo diverse decisioni della Federazione, di cui al momento non c’è né riscontro né sentore.