Mediterranean Wellness 2024 – L’Era degli Eroi: Presentata la XII Edizione dell’Evento a Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria

Si è tenuta questa mattina, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione dell’attesissimo evento “Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi“, che si svolgerà dal 5 all’8 settembre all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria. Organizzato dalla TxT Società Cooperativa Sociale, afferente al Sistema A.C.U. “Azione Cristiana Umanitaria” (un Sistema socio-lavorativo fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri) nell’ambito del programma Estate Reggina 2024, l’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e il contributo della Regione Calabria nell’ambito dell’iniziativa strategica “Calabria Straordinaria: il Futuro del Turismo“.

La conferenza, moderata dalla storica presentatrice dell’evento, Anna Fazio, ha visto la partecipazione di autorevoli figure del panorama sociale e sanitario calabrese, che hanno illustrato le numerose iniziative e le novità previste per questa edizione.

Patrizia D’Aguì, Vicepresidente della TxT Società Cooperativa Sociale, ha aperto i lavori con i saluti istituzionali, esprimendo il suo entusiasmo per l’importanza che questo evento riveste per la città: “Quest’anno la Mediterranean Wellness prende la denominazione di l’Era degli Eroi proprio perché vuole porre l’accento sul valore di persone ed associazioni che ogni giorno si spendono strenuamente per il proprio territorio. La TxT si ispira infatti alla visione cristiana del fondatore Gilberto Perri, uno dei Padri fondatori della Socialità di Giustizia, il quale ha dato frutto alla sua fede in Gesù Cristo dando vita ad un modello di giustizia ed altruismo con la creazione di un sistema socio-lavorativo, il Sistema A.C.U. “Azione Cristiana Umanitaria” che da anni si occupa a 360° del territorio calabrese e dei suoi cittadini, esportando questa visione su tutto il territorio nazionale con la fondazione di associazioni e cooperative in tutt’Italia. In virtù di questo, sono felice di avere qui, seduti al tavolo con me, grandi esempi e modelli di persone che ancora oggi investono la propria vita e la propria professionalità mettendole al servizio della comunità: eroi che, tutt’oggi continuano a rimanere in una bellissima ma martoriata Calabria.”

Dagli eroi nel campo sportivo, agli eroi nel campo sanitario, la vicepresidente D’Aguì ha sottolineato particolarmente la rilevanza sociale che riveste l’evento, grazie alla presenza di associazioni come l’Istituto Per la Famiglia – Gilberto Perri, i cui volontari sono da ritenersi dei veri e propri eroi della socialità.

“La Mediterranean Wellness offre dunque un’occasione unica per promuovere il benessere a 360 gradi, valorizzando la nostra città attraverso cultura, salute, sport e solidarietà. Siamo fieri di vedere come ogni anno l’entusiasmo e la partecipazione crescano, rendendo Reggio Calabria un punto di riferimento per il wellness e l’inclusione sociale.” – ha dichiarato Patrizia D’Aguì – “Sicuramente quest’anno potrete vedere una MedWell come non l’avete mai vista: dalla novità assoluta del Casting ‘Rhegium Revelation: Talenti in Scena’, con la partecipazione dell’ospite d’eccezione Giuseppe Garibaldi (direttamente dal Grande Fratello), fino ai balli sociali con gli esplosivi e dinamici fenomeni dei social media, Joey e Rina; e ancora da momenti di riflessione con il Salotto culturale a cura della testata giornalistica VeritasNews24, passando per il conferimento del Premio “Gilberto Perri” a personaggi illustri che si sono distinti nell’affermazione di una socialità di giustizia, non si poteva non terminare con un momento di grande comicità a stampo calabrese con l’omonimo Gennaro Calabrese.”

Ad intervenire in rappresentanza del Comune di Reggio Calabria, il Consigliere comunale Giovanni Latella, delegato per l’Estate Reggina 2024 il quale ha sottolineato l’importanza che questo evento riveste per l’intera cittadinanza: “In qualità anche di delegato allo sport, mi rendo conto che la Mediterranean Wellness sia uno degli eventi sportivi cardine per Reggio Calabria: visto e considerato che è un evento che arricchisce il programma Estate Reggina 2024 da ben 12 anni, è arrivato il momento di parlare di evento storicizzato.”

Tra le iniziative di spicco dell’edizione 2024, Marco De Luca, Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria, ha annunciato il seminario che si terrà il 7 settembre, dedicato all’abuso di professione in ambito sanitario: “Questo seminario è una tappa fondamentale per sensibilizzare sia i professionisti che il pubblico sui rischi dell’abuso di professione, un problema che mette a repentaglio la salute dei cittadini e che va affrontato con la massima serietà,” ha dichiarato De Luca, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto tra esperti e cittadini ed invitando la collettività ad una numerosa partecipazione.

Un contributo significativo è arrivato da Riccardo Partinico, Presidente della SGS Fortitudo 1903 e docente di Scienze Motorie e Sportive, che proprio in qualità di rappresentante di una delle più antiche e storiche associazioni sportive di Reggio Calabria, ha sposato la mission dell’Evento Mediterranean Wellness, anticipando inoltre alcuni dettagli sugli studi anatomici che lo stesso ha condotto sui Bronzi di Riace e che svelerà durante una delle serate dell’evento: “Il 6 settembre alle 22:00, condividerò alcuni risultati dei miei studi su questi reperti straordinari, offrendo al pubblico uno sguardo inedito su due simboli iconici della nostra storia e che mi hanno condotto a definirne l’identità” – ha spiegato Partinico, evidenziando come l’integrazione tra cultura e scienza sia un valore aggiunto per la manifestazione.

L’area fitness, cuore pulsante della Mediterranean Wellness, è stata illustrata da Angelita Racco, Direttore Tecnico Area Fitness, che ha dichiarato: “Quest’anno l’area fitness sarà ancora più ricca e variegata, con sessioni di allenamento per tutti i livelli e una particolare attenzione al benessere olistico. Il nostro obiettivo è far sentire ogni partecipante protagonista del proprio percorso di salute e forma fisica.”

Ad intervenire, infine, anche Antonio Maria Maurizio Marino, Consigliere dell’Istituto Per la Famiglia sezione 289 Gilberto Perri, il quale ha ricordato il valore sociale dell’evento, sottolineando che una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza a sostegno dell’associazione che rappresenta. “Da anni ci impegniamo per aiutare i più bisognosi, e siamo onorati di essere partner di un evento che condivide i nostri valori di solidarietà e giustizia sociale,” ha affermato Marino.

La Mediterranean Wellness 2024 si prospetta come un’edizione straordinaria, pronta a coinvolgere e ispirare migliaia di partecipanti con un programma ricco di eventi, ospiti speciali e momenti di grande valore sociale e culturale. Non mancate dal 5 all’8 settembre presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” sul Lungomare di Reggio Calabria!