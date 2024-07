Titoli di coda sulla seconda edizione del memorial “Daniel Popan” a San Pietro a Maida, con il trionfo per 5 a 2 della compagine “Allianz” ai danni dell’avversaria “Enotria F.C.”. Il torneo, iniziato lo scorso 14 giugno, è giunto al termine dopo fasi molto concitate della competizione. Il campetto “Ben Gullo” era gremito per la finale – disputata sabato 20 luglio alle ore 21:00 – che ha catalizzato l’attenzione del circondario e ha regalato un primo tempo pirotecnico e una seconda frazione invece a reti bianche, ma non priva di agonismo e colpi di scena.

Protagonisti della serata sono stati i portieri Tommaso Maggisano (Allianz) e Riccardo Isabella (Enotria F.C.), rispettivamente proclamati dalla giuria “Mvp della finale” e “Miglior portiere del torneo”. Menzione speciale per Simone De Cario (Allianz), autore di una prestazione sontuosa condita da una doppietta e di una condizione che gli è valsa il premio di “Miglior giocatore” della competizione. Semplice constatazione statistica invece quella del capocannoniere del torneo Gabriele Loberto (Enotria F.C.) – uscito a partita in corso per infortunio – con le sue 7 reti a partire dalle fasi ad eliminazione diretta.

Ancora in casa Enotria il miglior under Mattia Foniciello, in goal per i suoi assieme a Domenico De Sando. Premiato poi l’eurogoal di Domenico Colacino dei Paris Saint-Tropez contro Real San Pietro nella fase a gironi. “Premio Daniel Popan” per la sportività dimostrata in campo alla squadra “Se Nchiovas” capitanata da Antonio Pallaria.

“Oggi, mentre ci prepariamo a vivere l’emozionante finale, ricordiamo il vero spirito di questo torneo. Non si tratta solo di vincere o perdere, ma di onorare la memoria di Daniel attraverso la passione per il calcio, l’amicizia e la comunità. Che il suo spirito sia con noi oggi, e che ci guidi verso una giornata di sport e di ricordo.” Queste le parole del presentatore Alessandro Conidi, che hanno preceduto una coreografia sulle note di “Aquiloni” di Michele Merlo e l’introduzione alla partita con l’entrata in campo dei protagonisti.

In fase di premiazione, il Comitato Futurista SPM – organizzatore del torneo e impegnato sul territorio – ha rilasciato una donazione all’Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro). A tal proposito, il presidente del Comitato Futurista Francesco Conidi ha concluso: “Grazie ad ogni singola persona che è qui presente, al sindaco, ad Alessandro e soprattutto all’associazione Anmil, perché questo gesto significa ricordare e il ricordo è il modo di far vivere le persone che non sono più fra noi. Grazie.”