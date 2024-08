Open Days alla ih BRITISH SCHOOL: Un’Avventura Linguistica per Tutta la Famiglia!

Settembre è il mese perfetto per scoprire le opportunità offerte dalla ih BRITISH SCHOOL di Reggio Calabria. Il 10 e l’11 settembre, dalle 16:00 alle 19:30, la sede della storica scuola Reggina in Via Argine Destro Annunziata n. 13 (Discesa Ponte Libertà) apre le sue porte per due giornate speciali e gratuite dedicate ai bambini dai 4 ai 12 anni e ai loro genitori.

Con oltre 60 anni di esperienza nel settore dell’educazione, la storica ih BRITISH SCHOOL di Reggio Calabria, sa come trasformare l’apprendimento della lingua inglese in un’esperienza divertente e coinvolgente, sia per i piccoli che per i grandi. Durante gli Open Days, i bambini potranno esplorare la lingua inglese attraverso attività creative e interattive, mentre i genitori avranno l’opportunità di approfondire il percorso educativo dei propri figli.

Un Programma Ricco di Attività

Per i bambini dai 4 ai 6 anni, l’evento include un dolce pic-nic in compagnia dei loro amici Teddy Bear. Attraverso giochi in inglese e attività creative, i più piccoli potranno familiarizzare con la lingua in modo naturale e divertente.

Per i bambini dai 7 ai 9 anni, sono previste avventure costruttive con i LEGO. Guidati da istruzioni in inglese, i piccoli ingegneri impareranno nuovi vocaboli e rafforzeranno le loro competenze linguistiche attraverso il gioco.

Per i ragazzi dai 10 ai 12 anni, le sfide si fanno più complesse, con attività di problem-solving e creatività sempre utilizzando i LEGO. Queste esperienze pratiche permetteranno ai ragazzi di applicare la lingua inglese in modo stimolante e divertente.

Workshop per i Genitori

Mentre i bambini si divertono, i genitori potranno partecipare a workshop interattivi condotti dagli esperti della ih BRITISH SCHOOL. Durante questi incontri, si discuteranno temi cruciali come il bilinguismo, l’efficacia del percorso didattico e l’importanza delle certificazioni linguistiche, con particolare riferimento alle certificazioni Cambridge, di cui la ih BRITISH SCHOOL è un centro Platinum, unico in Calabria.

Un Finale Spettacolare

Gli Open Days si concluderanno con uno spettacolo interattivo, durante il quale i bambini saranno invitati a partecipare attivamente alla messa in scena di “Goldilocks and the Three Bears“. Questa attività permetterà loro di mettere in pratica le competenze linguistiche acquisite durante l’evento, rendendo l’apprendimento dell’inglese un’esperienza viva e concreta.

Perché Partecipare?

Per i bambini, è un’occasione unica per avvicinarsi alla lingua inglese in modo ludico e per i genitori è un’opportunità per comprendere meglio il processo di apprendimento e scoprire come supportare al meglio i propri figli nel diventare fluenti in inglese.

Per tutti coloro che parteciperanno e si iscriveranno ad uno dei nostri corsi durante la settimana degli Open Days sono previsti vantaggi ed agevolazioni.

Passa a trovarci quando vuoi! La partecipazione agli Open Days è libera e gratuita.

Maggiori info su https://www.britishschoolrc.com/opendays o chiamando il numero 0965.20024.

Non perdere questa occasione speciale! Vi aspettiamo!