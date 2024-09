Reggina: ecco la dicitura che certifica il cambio denominazione da AS Reggina a FC Reggio Calabria in data 13 settembre

di Paolo Ficara – In merito al comunicato stampa diramato dalla Reggina sui propri canali ufficiali, in risposta a quanto di totalmente vero e verificato pubblicato dal Dispaccio in data di martedì 17 settembre 2024 circa il cambio di denominazione societaria, ci vediamo costretti a pubblicare lo screenshot a corredo dell’articolo.

Si tratta, come potrete facilmente intuire, del dettaglio relativo proprio al cambio di denominazione. La società di Ballarino, Minniti e Vitale si è chiamata “Associazione Sportiva Reggina 1914 Asd” fino a giovedì 12 settembre. Col medesimo nome, è iscritta in Figc e partecipa alla stagione agonistica 2024/25.

Dal 13 settembre 2024, lo stesso club ha inteso modificare la propria denominazione. Passando da “Associazione Sportiva Reggina 1914 Asd” a “Ssd FC Reggio Calabria a r.l.”. Punto. Trattasi di atto notarile. Punto.

E’ dunque una notizia che intendiamo ribadire, e che ci vediamo costretti a dettagliare. Si è passati da un nome già registrato da un notaio ed approvato in Figc, cioè AS Reggina 1914 – in sintesi – ad un altro nome completamente diverso dal precedente, che però rimane in sigla. Ovviamente in Figc si inizia con un nome e si termina la stagione con quel nome comunicato a luglio.

Questa è la notizia. I commenti su tale mossa della Reggina, guardatasi bene dal comunicarla tempestivamente alla tifoseria se non fosse stato per il Dispaccio, ci riserviamo di scriverli dopo che verrà calendarizzata l’udienza per l’uso del nome AS Reggina. Essendo pendente un ricorso presso il Tribunale di Catanzaro, presentato lo scorso 2 agosto 2024 dall’avvocato Rocco Falleti. Almeno su questo aspetto, speriamo di non essere costretti a pubblicare estratti di immagini relative a documenti.

