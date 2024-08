Forte scossa nel Cosentino, Occhiuto: “Subito in moto macchina Protezione Civile Regionale”

”Forte scossa di terremoto di magnitudo 5 con epicentro a Pietrapaola, nel cosentino, ma avvertita in tutta la Calabria.

Tanta paura, gente in strada, e comprensibile preoccupazione.

La macchina della Protezione Civile regionale, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, si è immediatamente messa in moto, e in questi minuti sta verificando – anche attraverso la collaborazione di tanti amministratori locali, a cominciare dal sindaco di Pietrapaola, Manuela Labonia – eventuali danni a persone o cose”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.