Reggina e Reggio Calabria inseriti da Gianni Infantino tra i migliori momenti del 2025

Il reggino più importante del mondo. Gianni Infantino, Presidente della FIFA sin dal 2016, ha pubblicato sulla propria pagina instagram una carrellata di foto ricordo del 2025 appena concluso. Immagini che lo ritraggono durante la cerimonia per i sorteggi della Coppa del Mondo 2026. Tantissime, in compagnia di Donald Trump. Una anche con il compianto Papa Francesco.

Infantino non ha dimenticato uno dei momenti che lo ha toccato, nel 2025. Quello della cittadinanza onoraria di Reggio Calabria. Nel post, c’è anche la foto insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà, mentre gli consegna una maglia amaranto col numero 25. La cerimonia era avvenuta a Palazzo San Giorgio, lo scorso 6 settembre.

Un gesto non dovuto, che inorgoglisce ulteriormente la città di Reggio Calabria. Con l’augurio che chi di dovere possa toccare le corde giuste, per sollecitare l’intervento sulla Reggina già auspicato dallo stesso massimo dirigente del calcio mondiale.

p.f.