Reggina Talk, ancora ospiti d’eccezione: Lillo Foti, Mattia Grassani ed Umberto Paolucci Pierandrei in onda dalle 19

Convincente vittoria per la Reggina sul Città di Sant’Agata per 3-0, gli amaranto al momento hanno un punto in più rispetto al ruolino di marcia del girone d’andata. In attesa che il Giudice Sportivo si pronunci sull’omologazione del risultato di Scafati. Alle 19:00 altra imperdibile puntata di Reggina Talk, in diretta facebook sulla pagina del Dispaccio. Si parlerà del match di domenica al “Granillo”, ma non solo.

La città di Reggio sta ospitando personaggi top del mondo del calcio, coinvolti per omaggiare la mostra “Il Calcio è Arte” visitabile fino al prossimo 3 marzo presso la pinacoteca civica. Ne abbiamo parlato con l’organizzatore principale: Umberto Paolucci Pierandrei, presidente della World Football Collection. Da ex dirigente dell’Inter, esprimerà anche un parere sull’attualità riguardante la Reggina.

Ampio spazio al caso Renelus, con un approfondimento legale di qualità sul quale non potevamo che sollecitare l’avvocato Mattia Grassani. Il massimo esperto di diritto sportivo in Italia, legale di fiducia della famiglia De Laurentiis, ci anticiperà il possibile sviluppo della materia a pochi giorni dal pronunciamento di primo grado. La Scafatese contesta il mancato tesseramento del francese, e chiede la vittoria a tavolino.

Dulcis in fundo con l’intitolazione della sala stampa dello stadio “Oreste Granillo” alla memoria di Tonio Licordari, storica firma di Gazzetta del Sud. Proporremo le interviste registrate nella giornata di sabato con il presidente Lillo Foti; con il figlio Natalino anche lui impegnato quotidianamente sulle colonne di Gazzetta del Sud; nonché con un vero monumento del giornalismo locale, gentilmente concessosi ai microfoni del Dispaccio dopo anni di assenza dallo stadio: il dottore Arnaldo Cambareri.

p.f.