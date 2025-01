Reggina, quinto successo in sei gare: 3-0 al Sant’Agata, Renelus in campo

di Paolo Ficara – Quinta vittoria negli ultimi sei match di campionato per la Reggina, che rifila altre tre reti al Città di Sant’Agata dopo le altrettante inflitte all’andata. Finisce 3-0 al “Granillo” la gara che segna l’agognato ritorno delle casacche amaranto. Are le danze Barillà su rigore al 20′, poi nella ripresa il subentrato Renelus e Barranco finalizzano due delle diverse palle gol create, in una partita senza storia.

LE SCELTE – Al di là del ritorno di Adejo dopo la squalifica, la vera novità di formazione proposta da Bruno Trocini riguarda la posizione di Barillà: inizialmente playmaker, con Laaribi in panchina e Dall’Oglio mezzala destra. Un esperimento che durerà circa 35 minuti, prima che sia l’ex Avellino ad invertire il ruolo con il capitano. Cataldi mette i suoi a specchio, nella speranza di racimolare punti utili per lasciare il penultimo posto.

RIGORE SOLARE – La Reggina cerca l’ampiezza: Ragusa a destra e Grillo a sinistra pestano in contemporanea la linea del fallo laterale, spesso con le rispettive mezzali vicine. Gli amaranto vanno alla ricerca del pertugio giusto, e lo trovano lanciando a rete Ragusa: steso in maniera lampante da Nunzi in area, dal dischetto Barillà fredda Polizzi per l’1-0. Tra le varie altre occasioni, da segnalare un bolide di Dall’Oglio da circa 40 metri, che avrebbe meritato miglior destino.

DUE INFORTUNI – Gli uomini di Trocini riescono ad aumentare i giri del motore nella ripresa, nonostante qualche acciacco. All’intervallo getta la spugna Grillo, e un po’ a sorpresa entra Renelus: il suo tesseramento è stato contestato nella scorsa gara dalla Scafatese, si è in attesa di giudizio. Il francese sembra avere l’argento vivo addosso, e risulterà imprendibile per almeno mezz’ora. Dopo qualche minuto, si fa male anche Dall’Oglio: centrocampo ricomposto nell’assetto ammirato di recente, con l’ingresso di Laaribi.

ED ALTRI DUE GOL – Al 65′ dopo un batti e ribatti in area, a portiere battuto è Renelus a toccare per ultimo il pallone del 2-0. Al 74′ un Porcino che sembra un giocatore di Serie B, da sinistra serve a Barranco il cross basso spedito all’incrocio col sinistro. All’inizio del recupero, si rinnova un duello rusticano tra Girasole ed il centravanti avversario Manfrellotti, strascico della gara d’andata.

PORCINO MAIUSCOLO – Le marce in più di Renelus ed una prova maiuscola di un Porcino che sembrava ovunque, hanno caratterizzato il match dominato dalla Reggina contro il Sant’Agata. L’attenzione adesso si rivolgerà alla prossima decisione del Giudice Sportivo sul caso Renelus, attesa tra giovedì e venerdì prossimi. Dopodiché, domenica prossima gli amaranto andranno a Ragusa per proseguire la striscia vincente contro una compagine invischiata in zona playout. Il Siracusa è sempre a -3, ma il Sambiase – pari in casa col Pompei – è stato agganciato al secondo posto.