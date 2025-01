Corigliano-Rossano: da almeno 5 anni una baraccopoli sotto il ponte almirante. Stasi non vede?

Se fosse stato in una delle tante periferie della grande Città di Corigliano–Rossano ci saremmo sforzati, forse, di capire, ma un vero e proprio accampamento nel cuore dell’area urbana di Rossano, sotto un ponte ad alta percorribilità come quello intitolato ad Almirante, non è oltremodo tollerabile. Possibile che nessuno si sia reso conto che a Torre Pisani, da almeno 5 anni, esiste una baraccopoli?

MOVIMENTO TERRITORIO: ESECUTIVO STASI DISTRATTO SU EMERGENZE SOCIALI

Per il Movimento del Territorio con Pasqualina Straface che si fa portavoce del malcontento dei residenti che convivono da così tanto tempo con questa situazione, la distrazione dell’Esecutivo Stasi rispetto a questa emergenza sociale è imperdonabile.

GIACIGLIO DI FORTUNA PER 8 PERSONE SENZA FISSA DIMORA

Sono almeno 7 o 8 – segnalano – le persone di nazionalità straniera e senza fissa dimora che vivono sotto il Ponte in condizioni igieniche precarie e nel degrado più assoluto. Hanno costruito un giaciglio di fortuna con materiali diversi; si riscaldano alla meno peggio accendendo fuochi e bruciando qualsiasi tipo di rifiuto. In questi giorni di pioggia e freddo sferzante la loro sistemazione è toccata anche dalle acque del Torrente. Possibile che nessuno veda, senta, parli o intervenga in qualche modo?

DIETRO VIA TORRE PISANI UNA DISCARICA A CIELO APERTO

A questa situazione si aggiunge il problema delle discariche a cielo aperto. È frequente, infatti – riporta il Movimento del Territorio – ritrovarsi all’alba con un nuovo elettrodomestico abbandonato lì da incivili, che preferiscono posizionarlo in quell’area incustodita, dove una volta erano attivi i campetti di calcio, piuttosto che portarlo all’isola ecologica che non è nemmeno troppo distante.