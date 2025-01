Reggina Talk torna stasera: ospiti Stefano Bandecchi e Giovanni Latella

Un pareggio che sa di ennesima sentenza per la Reggina, quello ottenuto sul campo di una Scafatese che rimane al momento davanti agli amaranto in classifica. Gli uomini di Trocini, quarti, puntano adesso a fare bottino pieno mercoledì, nel recupero in casa della CastrumFavara. Ma, ribadiamo, è un’agonia che si prolunga: serve una società.

Ne parleremo stasera nel corso di Reggina Talk, live dalle 19:00 sulla pagina facebook del Dispaccio. Interverranno Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed imprenditore fattosi avanti per primo a settembre 2023 per la ripartenza dalla Serie D. E Giovanni Latella, delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria. La scaletta potrebbe aggiornarsi a ridosso dell’inizio della trasmissione, dato che potrebbero giungere sviluppi o di calciomercato o in altra chiave.

p.f.