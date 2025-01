Bandecchi a Reggina Talk: “Ballarino? Abbaia alla luna. Pretende di venderla, ma che deve vendere?”

di Paolo Ficara – Intervento abbastanza ruggente, quello di Stefano Bandecchi a Reggina Talk. Il presidente di UniCusano nonché sindaco di Terni, ha commentato così il teatrino che ha visto la Reggina prima messa in vendita a Natale e poi ritirata dalla vetrina verso l’Epifania: “Questa storia fa ridere da quando è iniziata. Trovo vergognoso che chi era al Comune al tempo, abbia detto che rifarebbe le scelte iniziali. La Reggina ha una maledizione su sè stessa”.

“Dopo il fallimento, la Reggina ha trovato un altro signore che non ha bene le idee chiare. Inutile che abbaia alla luna. In più, c’è una serie di politici locali che dovrebbe vergognarsi delle scelte fatte – prosegue Bandecchi a Reggina Talk – Interessamenti verso la società? Oggi la Reggina non vale un c****. Sta in Serie D. Pretende di venderla, ma che deve vendere? Se ha debiti? Non lo so. So solo che la Reggina non può stare in Serie D”.

Poi il presidente di UniCusano parla quasi da tifoso amaranto: “Il punto minimo dove può stare la Reggina è in Serie C. Nel professionismo, si può cominciare a discutere. Ma che c**** ci vuole a costruire una squadra che vinca la Serie D? Bisogna mettere la mano in tasca. Un imprenditore che sta in Serie D, è uno che non conta un c****”.

Bandecchi ha sempre dipinto alla perfezione il destino immediato della Reggina. E temiamo lo abbia fatto anche stavolta, alla domanda su come mai il sindaco di Reggio non cerchi un’alternativa: “L’errore grave è stato commesso un anno e mezzo fa. Avere scartato la proposta in cui c’erano imprenditori locali assieme ad UniCusano, è stata una scelta che potevano fare solo dei dementi o dei faziosi. E dire a distanza di un anno che avrebbero rifatto la scelta, è stato lo schifo più grande che c’è nel mondo”.

In basso il link con l’intera puntata di Reggina Talk del 13 gennaio.