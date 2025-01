Catanzaro, poliziotti feriti. Fiorita: “Vicinanza mai venuta meno”

L’anno appena trascorso si è chiuso, purtroppo, con un ulteriore ed esecrabile episodio di violenza ai danni di tre poliziotti della Questura di Catanzaro.

Voglio rassicurare sia gli agenti, sia le loro organizzazioni sindacali, quali gli amici del Siulp e dell’Fsp Polizia di Stato, che la vicinanza dell’Amministrazione in tutte le sue articolazioni non è mai venuta meno, compreso in quest’ultima circostanza. Siamo ben consapevoli del ruolo insostituibile e prezioso svolto dai tutori dell’ordine e quindi della tranquillità che ne deriva per tutti noi. Il nostro rapporto con le forze di polizia e le Istituzioni che sovrintendono al rispetto delle leggi è un rapporto costante, operativo, costruttivo, nel quale crediamo profondamente, proprio perché improntato sulla fiducia piena nel loro operato.