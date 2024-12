Reggina: Ba saluta, Cadili (forse) arriva, Curiale “sbotta”?

A finestra dilettantistica chiusa, per i club di Serie D è possibile effettuare operazioni solo previa rescissione. La Reggina è giunta a tale soluzione, dopo varie settimane di tira e molla, con il centrocampista Racine Ba. Il classe 2003, ossia il più giovane sotto contratto tra i non-under, saluta e si accasa al Siracusa. In entrata ci potrebbe essere il centrale mancino Andrea Cadili, in uscita dal Sorrento.

Intanto via social va registrata una storia di Davis Curiale: “Il vero leader non è il più forte o il più bravo, ma è quello che aiuta gli altri ad essere più forti e più bravi”. Ovviamente solo l’esperto attaccante amaranto, può sapere se è una semplice frase motivazionale oppure un messaggio con un destinatario ben preciso. Intanto, per Curiale ci sarebbe un interessamento della Vigor Lamezia.

