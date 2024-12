Forza Italia riparte dal territorio e dalle sue “Radici” per vincere le prossime sfide elettorali

Radici a Lamezia; una serata dai contenuti tematici che hanno mostrato la volontà di un partito aggregante che ha sempre costruito la propria credibilità con azioni tangibili verso i bisogni dei cittadini, capace di ascoltare ed essere presente sul territorio. Il tema “Radici”, nell’occasione ha palesato, la forza di un contenitore di idee, che ha come guida la politica dell’ascolto e l’auspicabile soluzione dei problemi con idee e soluzioni concrete, un format quello di “Radici” che viene visto dal nazionale come best practice, tanto da proporre il modello Calabria su tutto il territorio nazionale.

La presenza dell’On Francesco Cannizzaro, Segretatio regionale e vice capogruppo alla camera dei deputati di Forza Italia, assieme a quella del consigliere regionale Antonello Talerico, di Sergio Abramo, del vice coordinatore regionale Emanuele Ionà e quello Provinciale Marco Polimeni, assieme al sottoscritto, nelle vesti di coordinatore cittadino di Forza Italia, e i tanti intervenuti, hanno caratterizzato una serata, tracciando temi di ambito nazionale, come la guida del segretario Tajani, palesa giornalmente nel ruolo. L’Europa, con la forza programmatoria dell’On. Giusy Princi, vicina all’imprenditoria per guidare sostegni sicuri e programmati. In ambito regionale il riscatto della Calabria a guida Roberto Occhiuto.

Il Sindaco Mascaro, ha riepilogato lungamente, l’attività positiva del suo governo, richiamando l’eredità del predissesto, oggi risanato; creditori che venivano pagati a 18/24 mesi, oggi senza ritardi; la Multiservizi, nel 2015 era in stato comatoso, aveva 25 milioni di euro di debiti; dipendenti in arretrato su stipendi, 14°; buoni pasto, ed’è uscita dal Concordato; risanata, con i dipendenti in perfetta regola con i pagamenti, scuolabus che si fermavano in ogni angolo della città tutti sostituiti; pullman del trasporto pubblico che si incendiavano e sono tutti rimpiazzati; Recuperati 200 milioni di finanziamenti PNRR, (115milioni progetti PINQuA; 85milioni Pnrr) senza gravare con mutui sulle future generazioni, per progettazione di opere pubbliche, e tanto altro ancora.

L’On. Francesco Cannizzaro, con il suo dinamismo dai contenuti aggregativi e propositivi, ha inteso ribadire quanti sindaci, amministratori vedono Forza Italia, come il partito europeista, moderato, dai valori, in breve la casa della libertà. Sul piano strettamente comunale, ha definito il sindaco della città, “un bomber” che merita rispetto e sostegno”. Naturalmente Forza Italia intenderà confrontarsi continua Cannizzaro, con il tavolo del centro dx, possibilmente allargato, per vincere assieme tutte le competizioni elettorali che ci saranno nel 2025 a partire da Lamezia con il ruolo di centralità che merita.