Reggina-Acireale, il comunicato del Giudice Sportivo: gara da riprendere a partire dal 46′

Il Giudice Sportivo ha emesso i propri provvedimenti, in merito al 6° turno della Serie D. La gara del girone I tra Reggina ed Acireale, interrotta all’intervallo dall’arbitro Andrea Giordani, dovrà essere completata – in data da stabilire – a partire dal primo minuto del secondo tempo. Di seguito, la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo, rilevato che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa al termine del primo tempo per un malessere occorso al Direttore di gara, rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza in ordine alla prosecuzione della restante parte di gara.

Appuntamento con Reggina Talk a partire dalle 19:00, sulla pagina facebook del Dispaccio. Interverranno l’imprenditore Jo Scuncia, che ha fatto parte della cordata Bandecchi nel settembre 2023; ed Alessandro Ragonesi, direttore generale dell’Acireale. Al momento, nessuna squalifica per il centrocampista Racine Ba.