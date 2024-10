Ragonesi (dg Acireale) a Reggina Talk: “Recupero? Pronostico il 30 ottobre”

Doppio intervento interessante, durante Reggina Talk eccezionalmente andato in onda di martedì. Più avanti proporremo gli spunti forniti dall’imprenditore Jo Scuncia, circa le vicende passate – legate alla cordata Bandecchi – nonché qualche lettura futura. Nell’immediato, c’è curiosità per capire quando si disputerà il secondo tempo di Reggina Acireale, per come stabilito dal giudice sportivo.

Sulla sospensione del match, si è così espresso Alessandro Ragonesi dg degli acesi: “L’arbitro aveva rimesso, ed aveva dato disposizione alle squadre di non rientrare sul terreno di gioco. Forse per frenesia, la Reggina ha preso la via del campo senza accorgersi che qualcosa non andava. Poi l’arbitro si è preso un altro quarto d’ora, nella speranza di sentirsi meglio. Ma il malessere ha impedito la sua presenza”.

Il direttore generale dell’Acireale ha anche indicato una possibile data per la prosecuzione del match: “Entro 15 giorni, la Lega Dilettanti comunicherà quando recuperare. Il 16 ottobre non credo sia la data indicata. Pronosticherei più il 30 ottobre, essendoci il turno infrasettimanale il 23 ottobre e la Coppa Italia il 4 novembre”.

p.f.