Tentato omicidio nel Vibonese: due arresti, padre e figlio, rispettivamente 66 e 43 anni

Tentato omicidio a colpi d’arma da fuoco. Con questa accusa, i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Tropea hanno arrestato Giuseppe e Michele Castagna, padre e figlio, rispettivamente di 66 e 43 anni, ritenuti responsabili di un tentato omicidio avvenuto a Rombiolo lo scorso 22 aprile. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Vibo Valentia su richiesta della locale Procura. I due arrestati, già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di aver organizzato un agguato a colpi di pistola contro un 54enne del luogo, Carmelo Castagna, anche lui noto agli investigatori per diversi precedenti legati allo spaccio di stupefacenti (cocaina ed eroina). La vittima, raggiunta da alcuni proiettili al volto e al busto, è riuscita a salvarsi fingendosi morta, inducendo gli aggressori ad allontanarsi convinti di averlo ucciso. Il 54enne, una volta scampato ai colpi, con la propria auto è quindi riuscito a raggiungere la casa dei familiari a Presinaci, frazione di Rombiolo. Da li’ l’arrivo dei sanitari del 118 di Vibo Valentia e poi il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro per le cure del caso. Movente della sparatoria, la presenza della vittima nei pressi dei terreni degli arrestati (difesi dall’avvocato Giuseppe Bagnato) per compiere attività illecite.