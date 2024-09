Reggina, i convocati per l’esordio contro l’Igea Virtus: out Martinez e Rajkovic

Il tanto atteso momento del debutto in campionato, sta per arrivare. Dopo aver eliminato la Vibonese in Coppa Italia, la Reggina si tuffa nella Serie D a partire da domenica 8 settembre alle 0re 16:00, a Barcellona Pozzo di Gotto contro i padroni di casa dell’Igea Virtus.

Non mancheranno le defezioni per il mister Rosario Pergolizzi, già vincitore di due campionati sulle panchine di Palermo e Campobasso. Agli squalificati Barillà, Barranco e Porcino si aggiunge Rajkovic, non al meglio della condizione. Confermata anche l’esclusione del portiere Martinez.

“La rosa è ampia. Ognuno dovrà accettare di andare in campo, in panchina o in tribuna. Vorrei rivedere la Reggina della prima mezz’ora contro la Vibonese”. Queste alcune delle dichiarazioni del tecnico, alla vigilia. Pergolizzi dovrebbe optare per un 3-5-1-1, con uno tra Provazza e Renelus a far compagni a Ragusa in avanti. Di seguito, la lista dei convocati:

Portieri: Lazar, Lumia,

Difensori: Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Malara, Mariano, Vesprini

Centrocampisti: Ba, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Salandria, Urso

Attaccanti: Curiale, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus

p.f.