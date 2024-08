Reggina, domenica esordio in Coppa con la Vibonese. Il mercato “pro” chiude senza squilli

La finestra estiva di calciomercato, per i professionisti, ha chiuso a mezzanotte. La Reggina, perso l’attaccante Francesco De Felice che la Turris ha ceduto al Sestri Levante, non è andata a reperire alcun altro elemento dalle categorie superiori. Potrà eventualmente farlo a settembre, previa rescissione. L’esempio è potenzialmente rappresentato dal centrocampista Jacopo Dall’Oglio, che ha risolto il contratto con l’Avellino in C, e adesso sarebbe in trattativa con gli amaranto. Nonostante abbia lasciato un pessimo ricordo, sulla sponda calabrese dello Stretto, nella stagione 2014/15.

Discorso diverso per gli under. I calciatori nati dal 2004 in poi, potranno essere reperiti solo da altre formazioni dilettantistiche o dal mercato degli svincolati. A rinforzare la batteria è arrivato il difensore Gianfranco Giuliodori, argentino ex L’Aquila. Ma i classe 2006 sono pochi, ed è obbligatorio l’utilizzo di almeno un giocatore nato nell’anno dell’ultima Coppa del Mondo vinta dall’Italia.

Intanto domenica c’è l’esordio in Coppa Italia, al “Granillo” contro la Vibonese. Entrambe le calabresi sono reduci da un piazzamento playoff, nella passata stagione in Serie D. La tribuna ovest sarà l’unico settore aperto, causa lavori di cantiere. Fischio d’inizio alle ore 17:00 del 1° settembre.

p.f.