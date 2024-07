Reggina: Lillo Foti ospite il 19 luglio di Sky Sport all’Arena “Ciccio Franco”

di Paolo Ficara – Il calcio torna ad essere protagonista a Reggio Calabria, grazie alle telecamere di Sky Sport. Il programma di punta della principale pay-tv italiana, Calciomercato – L’ Originale, andrà in onda da lunedì 15 luglio fino a venerdì 19 luglio dall’Arena “Ciccio Franco”. Sempre a partire dalle 23:00.

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatá ha introdotto il trio di conduttori, formato da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, a Palazzo Alvaro. È la prima ed unica tappa al sud del programma, che nella sua versione itinerante è già stato in altre località come Senigallia, Milano Marittima, Grado ed altre località prettamente estive.

L’obiettivo sarà quello di mostrare le bellezze del territorio. Di Marzio lancerà le proprie bombe di calciomercato lunedì sera dalle colonne di Tresoldi, e nei prossimi giorni da piazza Duomo, piazza Castello e dalla sala dei Bronzi di Riace all’interno del museo.

Bonan e Fayna, presenti già da domenica in città assieme all’autore Davide Bucco, hanno espresso stupore per il calore già riservato dai reggini. Chi è invece abituato alla calabresitá è proprio Gianluca Di Marzio e non solo per i trascorsi da allenatore del compianto padre Gianni: “Sono un figlio adottivo della Calabria. Mio nonno materno è nato qui. Mio padre ha allenato tanti anni a Cosenza e a Catanzaro, con il rammarico di non essersi mai seduto sulla panchina della Reggina. L’affetto spontaneo scorre nelle vene del calabrese”.

“Spero di tornare presto a dare notizie sulla Reggina – ha specificato Di Marzio – Ricordo quando aprimmo una puntata con il ritorno di Di Michele alla Reggina”. E magari, venerdì 19 luglio ci sarà l’occasione giusta: il presidente Lillo Foti sarà ospite di Calciomercato – L’originale e potrebbe essere l’occasione per tornare proprio su quell’intervista rilasciata a Seried24, uno dei siti nella galassia di Di Marzio, sui contatti con il sindaco per il futuro della Reggina.