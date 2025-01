Digital Marketing: quali sono i trend del commercio online nel 2025?

La tecnologia continuerà a viaggiare ad altissima velocità evolutiva e verso il 2030 le previsioni ci indicano chiaramente che il mercato IoT avrà la fetta più grande a livello globale, insieme ai software per le nuove strategie di digital marketing inerenti all’e-commerce, ossia al commercio online.

Le previsioni dei siti specializzati in finanza ed economia digitale ci indicano tre grandi pilastri in espansione grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale, che renderà il social commerce, il dropshipping e il marketplace sempre più determinanti nei big data del Web.

Social commerce in costante espansione nel 2025

La famosa rivista scientifica Focus, ci illustra come i social media esistessero già molti secoli fa, con un po’ di fantasia, infatti, possiamo immaginare diversi artisti come Rembrandt che si auto dipingevano anticipando il contemporaneo Selfie.

Già Aristotele qualche millennio fa aveva intuito che l’uomo fosse un animale sociale, ecco perché da quasi 20 anni, il fenomeno social network rappresenta il terreno più fertile del marketing, oggi diventato digitale.

Il Social Commerce è un trend del 2025 così come degli ultimi anni. Ogni piattaforma è una vetrina per vendere se stessi attraverso le funzioni stories, post e dirette live, inoltre, Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube e Pinterest (tanto per citare i social più affermati) possiedono ognuno il proprio shop online dove ogni profilo privato e aziendale può integrare la vetrina digitale e personalizzarla.

Questi Social Network che abbiamo appena elencato, rappresentano anche il collante più resistente del marketing digitale multicanale, che però si appoggia ad altre due tipologie di piattaforme: quelle dedicate al dropshipping e i marketplace più grandi.

Marketplace e dropshipping tra i trend digitali del 2025

Ecco altri due pilastri del marketing digitale che rientrano a pieno titolo fra i trend dello shopping online nel 2025: i marketplace come Amazon o eBay e il dropshipping.

Particolare attenzione da parte dei media e degli specialisti di marketing digitale è rivolta verso il dropshipping, che consente di vendere qualsiasi cosa ma anche di monitorare il mercato, pur non possedendo un vero e proprio magazzino: qual è il vantaggio di questo metodo? Azzerare i costi della logistica e del magazzinaggio in favore della vendita diretta.

Anche il dropshipping funziona da perfetto collante del marketing multicanale ed è possibile sfruttare questa strategia anche con i marketplace.

Oltre ai due leader indiscussi del settore e-commerce, ci sono anche AliExpress e Alibabà, Esty, Temu e Zalando che entrano di diritto nei trend digitali del marketing interattivo per il 2025.

I vantaggi dei marketplace digitali riguardano le funzioni avanzate o veri e propri programmi per gestire la logistica, il magazzinaggio e gli inventari, ma anche funzioni relative alle analisi di vendita.

I vantaggi del dropshipping, invece, sono inerenti ai bassi costi iniziali, la gestione semplificata degli ordini ma anche la possibilità di diversificare le vendite, perché ogni ordine viene effettuato direttamente al fornitore, quindi è possibile rivolgersi a diversi partner commerciali.

Per concludere, possiamo tranquillamente affermare che i trend principali del commercio online nel 2025 saranno il social commerce, il marketplace online e il dropshipping perché lavorano tra loro in perfetta sinergia attraverso un marketing multicanale interattivo ormai già rodato e sempre più affermato negli ultimi anni.