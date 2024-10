Scopriamo la top 10 dei numeri ritardatari al Lotto

Il gioco del lotto è uno dei più antichi e popolari in Italia, con una storia che affonda le sue radici addirittura nel XVI secolo. Oggi, milioni di italiani seguono con grande curiosità le estrazioni, che avvengono tre volte a settimana, con la speranza di vedere estratti i numeri giocati e di realizzare una delle preziose vincite in palio.

Tra strategie, tradizioni e curiosità, il gioco del Lotto affascina sì per le grandi vincite, ma anche per la sua semplicità e per la possibilità di associare significati simbolici ai numeri, soprattutto grazie alla Smorfia napoletana. Parlando proprio di numeri, un elemento particolarmente intrigante per i giocatori è rappresentato dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo.

Ogni ruota del Lotto ospita 90 numeri, ma alcuni di questi sembrano farsi desiderare più di altri. I ritardatari diventano, quindi, osservati speciali per chi spera che la loro lunga assenza significhi un’imminente estrazione. Sebbene le probabilità di uscita di ogni numero rimangano matematicamente le stesse, molti giocatori considerano i ritardatari come una possibile chiave per vincere.

Vediamo allora subito quali sono i numeri ritardatari più attesi secondo le estrazioni aggiornate al 1° ottobre 2024:

Genova – 31 (125 estrazioni). Il numero 31 domina la classifica dei ritardatari, mancando dalla ruota di Genova da ben 125 estrazioni. Nella Smorfia napoletana, il 31 rappresenta “il padrone di casa”, un simbolo di autorità e controllo, che potrebbe fare gola a chi cerca un segno di potere o successo. Firenze – 87 (102 estrazioni). L’87, che manca da 102 estrazioni, è associato nella Smorfia all’elemento “i pidocchi”, simbolo di fastidi e preoccupazioni. Magari la sua estrazione potrebbe significare liberarsi di un peso! Venezia – 56 (97 estrazioni). Il 56, assente da 97 concorsi, è “la caduta” nella Smorfia. Un numero che, con la sua simbologia, potrebbe essere visto come un segno di cambiamento o ribaltamento della situazione. Genova – 12 (92 estrazioni). Il 12 rappresenta “i soldati”, richiamando alla mente la disciplina e la forza. Chi lo gioca spera che questa lunga attesa si trasformi presto in una vittoria. Nazionale – 85 (90 estrazioni). Assente da 90 estrazioni, l’85 è legato a “l’anima del Purgatorio”, un numero mistico che evoca purificazione e redenzione o per molti studenti la famosa opera di Dante Alighieri. Venezia – 69 (90 estrazioni). Il 69, anche lui ritardatario da 90 estrazioni, nella Smorfia è “sottosopra”, che potrebbe simboleggiare una situazione inaspettata, pronta a capovolgersi. Firenze – 22 (89 estrazioni). Il 22, noto come “il pazzo” nella Smorfia, rappresenta imprevedibilità e follia. Questo numero atteso da 89 estrazioni potrebbe riservare sorprese a chi decide di puntarci. Bari – 43 (87 estrazioni): Il 43 è associato a “la donna al balcone”, un simbolo di attesa e di osservazione. Sarà giunto il momento di affacciarsi per vedere il 43 uscire dalla ruota? Roma – 76 (85 estrazioni): L’76 simboleggia “la fontana”, un’immagine che richiama l’abbondanza e la prosperità. Assente da 85 estrazioni, potrebbe rinfrescare le speranze di chi lo gioca. Venezia – 90 (82 estrazioni): Il numero 90, l’ultimo della serie, è noto come “la paura”. La sua lunga assenza potrebbe generare aspettative ma anche tensione tra i giocatori.

Nonostante l’attesa per questi numeri sia alta, e per molti la loro lunga assenza sia un segnale da interpretare, è bene ricordare che la probabilità di estrazione è sempre identica per ciascun numero, ritardatari e no. Il fascino del Lotto, oltre alla matematica, risiede però anche nella sua componente simbolica e nelle tradizioni che lo accompagnano, come la Smorfia napoletana, che attribuisce significati specifici a ciascun numero. E per molti giocare un sogno o un simbolo, puntando su una propria sensazione, è molto più divertente che realizzare la vincita stessa.