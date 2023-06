Strage di Bologna, Rando (PD): “Continuiamo a cercare verità”

“L’arresto di Paolo Bellini conferma la pericolosita’ della ‘primula nera del terrorismo neofascista’, un killer mafioso che ebbe rapporti con Cosa nostra e la ‘ndrangheta, divenne killer mafioso e nello stesso tempo uomo dei servizi. Sulla figura di Paolo Bellini non si e’ ancora fatta piena luce e se da un lato si e’ scritta una prima pagina di verita’ sulla vicenda giudiziaria (sentenza di primo grado) grazie al lavoro incessante della Procura di Bologna, sono ancora tanti gli angoli in ombra sulla verita’ storica per tentare di svelare il livello politico-istituzionale dietro alla strage”.

Cosi’ in una nota la senatrice Vincenza Rando, responsabile Legalita’, Trasparenza e Contrasto alle mafie della Segreteria Nazionale del Pd.

“Quello che e’ successo il 2 agosto alla stazione di Bologna, non riguarda solo la citta’ ma l’intero Paese e continuare a cercare la verita’ e’ una questione di democrazia. Lo dobbiamo ai familiari delle vittime ed alla tenacia dell’Associazione che li rappresenta. E’ un impegno che dovra’ vedere coinvolta, ancora una volta, la commissione antimafia da poco insediata”, conclude.