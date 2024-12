Armonie Natalizie 2024. L’Orchestra Filarmonica di Bacău in concerto a Tropea

Tradizione e internazionalità sono il fil rouge della seconda serata di “Armonie Natalizie 2024”, che ospiterà la rinomata Orchestra Filarmonica di Bacău venerdì 20 dicembre alle ore 19:30, presso la Chiesa Concattedrale di Maria Santissima di Romania.

Protagonisti di questo concerto saranno il celebre pianista M° Emilio Aversano e il direttore d’orchestra Giuseppe Stillitano, che sapranno regalare al pubblico un’esperienza di rara bellezza e intensità artistica.

Fondata nel 2003, l’Orchestra Filarmonica di Bacău ha calcato i più importanti palcoscenici del mondo, riscuotendo successi e riconoscimenti per la qualità delle sue interpretazioni.

Il programma della serata prevede: W.A. Mozart, Divertimento in re maggiore K 136 e Concerto K 488 in la maggiore per pianoforte e orchestra; Arie Natalizie: Adeste Fideles e Tu scendi dalle stelle.

L’ingresso è gratuito.

L’evento è realizzato nell’ambito della rassegna “Armonie della Magna Graecia”. “Armonie Natalizie 2024” è finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Azione 6.8.3, erogate a seguito dell’Avviso “Attività Culturali 2023” promosso dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità, Settore Cultura.