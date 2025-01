Reggio: sul palco del “Cilea” ecco “Lo Schiaccianoci”

Secondo appuntamento con la Stagione 2025 della Polis Cultura al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Dopo il grande successo della coppia Lopez Solenghi con due repliche da tutto esaurito, Sabato 18 Gennaio è la volta della grande Danza con una delle compagnie più acclamate a livello internazionale. E questa volta ad essere sold out è tutto il Teatro, Loggione compreso, per un genere sempre molto amato dal pubblico reggino che la Polis cerca sempre di accontentare con proposta di alto livello artistico. Stiamo parlando de LO SCHIACCIANOCI, il magnifico balletto classico con le musiche immortali di Tchaikovskj, che sarà qui rappresentato dalla prestigiosa RUSSIAN CLASSICAL BALLET, composta da un cast di stelle del balletto russo, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev.

Basato sulla fiaba: “Lo Schiaccianoci e il re dei topi”, di E.T.A. Hoffmann, il balletto racconta la storia di una ragazza che sogna un principe.

In una selvaggia battaglia contro il Re dei Topi, lo Schiaccianoci è in pericolo. Clara, superando le sue stesse paure, entra in questa battaglia e lancia la sua scarpa, annientando la terribile creatura e rompendo l’incantesimo; lo Schiaccianoci diventa un bellissimo Principe. La fredda notte copre la città di fiocchi di neve. Lo Schiaccianoci porta Clara nel suo regno, il Regno dei Dolci, dove la Fata dello Zucchero condivide la gioia con tutti i bambini che, come Clara, possono ancora sognare. Una storia che attiva l’immaginazione in ognuno di noi, portandoci nel regno della fantasia. La composizione di The Nutcracker ha reso immortale il genio musicale di Pyotr Tchaikovsky, esaltandolo, in passaggi melodici come “Danza dello zucchero fatato” e il celebre “Il valzer dei fiori”. La coreografia è quella originale del grande Marius Petipa Maestro di danza e primo maître de ballet del balletto imperiale di San Pietroburgo, tra il 1862 e il 1905 circa, fu creatore di oltre cinquanta balletti, molti dei quali permangono nel repertorio classico odierno. Formato alla scuola francese, Petipa ha sviluppato considerevolmente la tecnica del Balletto influenzando in modo particolare l’evoluzione e lo sviluppo della scuola russa. Ne Lo Schiaccianoci che vedremo al Cilea il 18 Gennaio, Petipa ha svelato la sua originalità e creatività nello sviluppo coreografico di questo capolavoro senza tempo, realizzazione che continua ad essere una delle performance più rappresentate di sempre.

Questa produzione è irresistibile e rappresenta un momento imperdibile e indimenticabile di quella stagione. Il lancio dell’evento recita: Uno spettacolo da vivere con la famiglia, ma soprattutto da non perdere! Ed il pubblico reggino ha risposto alla grande con un Cilea esaurito fino al Loggione.

Subito dopo la rassegna entrerà nel vivo con il nuovo spettacolo del regista Ferzan Ozpetek, che porta in scena uno dei suoi film di maggior successo, Magnifica Presenza, con un grande cast tra cui l’immancabile Serra Ylmaz, Erik Tonelli e Tosca D’Aquino. Doppia replica per uno spettacolo molto atteso, Giovedì 13 e Venerdì 14 Febbraio alle 21. Sito e social di Catonateatro per tutte le info utili.