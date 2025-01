Ornella Muti in Racconti di Cinema il 10 gennaio per la XXXI Stagione Teatrale della Locride

Ornella Muti, attrice italiana tra le più note e apprezzate dal grande pubblico, sarà in scena con “Racconti di Cinema” a Locri venerdì 10 gennaio alle ore 21.00, presso l’Auditorium Palazzo della Cultura per la XXXI Stagione Teatrale della Locride 2024-2025.

Un altro importante appuntamento del cartellone organizzato dal Centro Teatrale Meridionale, per la Direzione artistica di Domenico Pantano.

L’attrice, nello spettacolo – prodotto da Evetimes –, racconta la propria lunga e prestigiosa carriera, che l’ha portata a essere una vera icona del cinema internazionale, parlando di arte e cultura, narrando episodi, segreti e aneddoti, attraverso intermezzi musicali di brani del repertorio americano e brani di musica italiana.

Un viaggio intimo e coinvolgente, scandito da un dialogo autentico e leggero. Ad accompagnare il racconto, le musiche di Espedito De Marino alla chitarra e la voce raffinata di Marta De Marino.

A cornice di tutto, le immagini suggestive proiettate su uno schermo dei momenti salienti della sua carriera e le scene delle sue indimenticabili interpretazioni.

Un affascinante ritratto di una delle più luminose stelle del nostro tempo, in uno spettacolo che saprà regalare al pubblico calabrese emozioni e divertimento.

Ornella Muti (Francesca Romana Rivelli all’anagrafe) ha esordito a soli 14 anni e ha lavorato in ruoli intensi e drammatici, oltre che in quelli più leggeri, con i più importanti registi italiani e stranieri, da Ettore Scola a Damiano Damiani, da Mario Monicelli a Dino Risi, passando per Marco Ferreri, Carlo Verdone, John Landis e Woody Allen. Una lunga e importante carriera che l’ha portata a vincere numerosi premi come la Targa d’oro ai David di Donatello, due Grolle d’oro come migliore attrice e alla carriera, tre Ciak d’Oro, tre Globi d’Oro, due Nastri d’Argento e tanti altri riconoscimenti al festival del Cinema di Venezia.

La rassegna si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Locri, ed è co-finanziata con Risorse PAC 2014-2020- Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.