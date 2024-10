Benestare: eccezionale successo per lo spettacolo di Cecè Barretta. Grande attesa per il weekend finale

Grande successo ieri sera per lo spettacolo di Cecè Barretta, alla XV edizione dei Catoja in festa di Benestare. Un bagno di folla ha atteso il cantautore che ha fatto ballare e cantare grandi e piccini con la sua musica tradizionale, ma non troppo. Barretta che da oggi è impegnato nel progetto Calabria meravigliosa promossa dalla regione Calabria è diventato un vero e proprio fenomeno, tanto da riuscire a smuovere appassionati del genere e non da ogni dove, riuscendo a conquistare chi ama la musica leggera venata di folk e contaminata da Flamenco.

Un’edizione ricca di novità grazie anche alla partnership con Riviera Cristallina e con il Gal Terre Locridee e con la Città Metropolitana. Una kermesse, che entra nel vivo e che si prepara ad accogliere questa sera i Quartaumentata. Il gruppo, orfano di uno dei suoi fondatori, Peppe Platino scomparso solo pochi giorni fa, omaggerà il pubblico con musiche e testi scritti proprio da Platani, il musicista gentiluomo. Numerosi saranno anche gli artisti che si avvicenderanno sul palco insieme ai Quartaumentata, proprio per omaggiare “Peppe”.

Da venerdì 4 si entrerà nel vivo della festa, si partirà con Fabio Macagnino al catojo vivo, si proseguirà con l’animazione teatrale Fabulando e con la Ottopiù Street Band. Sabato e domenica si proseguirà con gli spettacoli di Quinto e Martina Italiano, dei Tillband, Kalataranta del Sud e tanto altro ancora, tutto condito dall’atteso gran Galà di fuochi pirotecnici a cura della ditta Di Matteo Fire Works Events.

«La nostra manifestazione rappresenta – ha affermato il sindaco Domenico Mantegna- quella relazione, quell’amicizia tra memoria, tradizione e musica popolare che ben raffigurano quel valore aggiunto, quel fascino che borghi come Benestare hanno impresso nell’anima e che stiamo finalmente imparando a valorizzare».