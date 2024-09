Successo a Reggio Calabria per Matthew Lee

Dopo gli splendidi successi di Valerio Lundini con i Vazzanikki e del magico live di Ron, al Reggio Live Fest straordinaria terza serata con il rock’n’roll di Matthew Lee e della sua scatenatissima band: Lorenzo Assogna chitarra elettrica, Giuseppe Tortorelli batteria, Daniele Raffaelli basso elettrico. Pianista crossover tra i più virtuosi e apprezzati al mondo, ha suonato e cantato per due ore, trascinando fino al ballo il pubblico arrivato sul lungomare di Reggio Calabria, gremito nonostante un forte vento e sprazzi di pioggia. L’energia di questo autentico fenomeno del pianoforte e il suo rock’n’roll hanno letteralmente stregato il festival, unendo brani originali ai leggendari classici del genere, oltre a rivisitazioni di grandi successi e improvvisazioni che hanno spaziato fino a pezzi iconici della musica classica. Virtuosismo, simpatia, una voce possente e perfino numeri di acrobazia pianistica, sono stati premiati da lunghi e scroscianti applausi.

“Matthew Lee è un artista unico nel panorama della musica dal vivo internazionale e questa sera ha tirato fuori uno dei suoi live più belli, caricato da un pubblico eccezionale”, ha affermato Ruggero Pegna, ideatore e direttore artistico-organizzativo del Festival, al quale va il merito di aver messo insieme un cast di artisti prestigiosi, che spazia tra vari generi, rivolgendosi a tutti i target di pubblico. Numerosi i brani che hanno infiammato il pubblico, da una rilettura dell’intramontabile Nel blu dipinto di blu, a pezzi mitici di Elvis Presley, fino ai brani del suo ultimo album Rock’n’love.

Il Reggio Live Fest, che prevede sette eventi in sette giorni, realizzato con il contributo di Regione Calabria per il brand Calabria Straordinaria, Comune e Città Metropolitana di Reggio, prosegue questa sera con Musicae Loci, il concerto attesissimo di Max Gazzè con la Calabria Orchestra, un progetto nato per valorizzare e attualizzare il patrimonio artistico e musicale della Calabria. Sul palco del Festival, con Gazzè ci saranno il maestro e direttore dell’Orchestra Checco Pallone, che suona anche tamburelli, chitarra portoghese, mandola, Moussa Ndao, voce, djambe, taman e ngoni, Angelo Pisani fiati etnici, Alberto La Neve sax, Piero Gallina e Luigi Pugliese violino e lira calabrese, Paolo Presta fisarmonica e organetto, Massimo Garritano e Alessandro Lombardi chitarre, Iacopo Schiavo chitarra classica e oud, Carlo Cimino e Emanuele Gallo basso, Emy Vaccari tamburello e danza, Francesco Montebello batteria e percussioni, le voci di Tiziana Grezzi, Fabiana Dota e Federica Greco. Musicae Loci è prodotto da OTR live con Calabria Sona.

Domani sera sarà la volta di Paolo Belli con la sua Big Band, alla vigilia del ritorno su Rai1 con Ballando con le Stelle. Lunedì 16 settembre, altro evento internazionale con il mitico Goran Bregovic. Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo arriverà in Italia per il Festival e sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band, band gitana di fiati e voci bulgare. Il Reggio Live Fest si chiuderà martedì 17 settembre con quella che si preannuncia come una grande festa finale indirizzata in particolare al pubblico giovanile con l’apertura di Studio54 Network e, a seguire, il reggino Lio, secondo a Castrocaro, il dj set di Fiat131, protagonista di X Factor e l’atteso dj set di Fedez. “Ancora una volta – sottolinea Pegna – voglio ribadire che il programma del festival nasce dall’incastro delle varie disponibilità degli artisti ed ogni coincidenza tra le date del festival ed eventi di altra natura è causale; da credente, infatti, voglio pensare che l’evento destinato ai più giovani non a caso coincida con la giornata principale della sentitissima Festa Mariana, il cui messaggio di amore, di solidarietà e di pace deve arrivare soprattutto a loro!”.