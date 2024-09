Concerto del soprano Fabiana Rossi e della pianista Anna Lucia Trimboli alla Sala Le Cisterne di Gioia Tauro

Sabato 14 settembre 2024, organizzato da AMA Calabria in collaborazione con l’Associazione Musica Insieme, avrà luogo presso la Sala Le Cisterne alle ore 19,00 un concerto del soprano Fabiana Rossi e della pianista Anna Lucia Trimboli realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo, dell’Assessorato Regionale alla Cultura e del Comune di Gioia Tauro

Le due giovani artiste collaborano stabilmente dal 2021, anno in cui hanno iniziato a esibirsi in diverse città calabresi, in numerose chiese e alcune sale prestigiose di Roma tra le quali la chiesa di Santa Maria in Monte Santo – Piazza del Popolo, l’Oratorio del Gonfalone. Sarà in Calabria che il duo presenterà il loro nuovo album “Sogno”, appena pubblicato dalla casa discografica Alfa Music – Roma.

La serata si dividerà in due sezioni, una prima parte tutta di arie da salotto, del compositore abruzzese Francesco Paolo Tosti. La scelta di questi brani sposa sicuramente un gusto personale, ma è anche basata su un gruppo di arie dell’autore selezionate e registrate dalle due artiste. La seconda parte della serata invece si incentra su arie operistiche e degli interventi solistici da parte del pianoforte. Una sezione più movimentata che vede alcune tra le pagine più belle della musica operistica e pianistica.

Fabiana Rossi è in possesso di un magnifico dominio della voce che, con virtuosa e rara intelligenza musicale, salda pentagrammi e parole, emozioni e canto, mettendo in mostra i colori fra i salti più svariati di tecnica, registri, stile e linguaggi.

Un livello qualitativo che emerge dalla grande maturità interpretativa. In ogni brano da lei interpretato emerge la caratura dei suoi mezzi vocali: una esecuzione viene esaltato il bellissimo timbro e una forza vocale incisiva.

Ad accompagnare Fabiana Rossi al pianoforte sarà la pianista Anna Lucia Trimboli, dotata di una grande tecnica e di un tocco raffinato, la pianista nelle sue esibizioni raggiunge una felice sintesi espressiva, sempre in simbiosi con il soprano. Le sue esecuzioni sono affini alle corde stilistiche della cantante e è anche in grado di mostrare una rara capacità di fondersi con l’interprete e dando intense sfumature che esaltano il suo pianismo e, al contempo, la voce della Rossi.