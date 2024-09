Palio canoro della Locride: tutte le attività del campus riservato a giovani e giovanissimi cantanti

Una full immersion nell’arte del canto. È quanto è in programma nel Campus che sarà allestito nella sede della Fondazione “Il Parco di Ercole” che ospita la prima edizione del Palio Canoro della Locride e Festival dell’Infanzia, curata in loco da Federico Biancospino nell’ambito dell’analoga manifestazione nazionale organizzata da Massimo Graziano e Gianfranco Grottoli.

Proprio così, perché, oltre alla seconda giornata di audizioni in presenza prevista per sabato 28 e alla competizione finale di domenica 29 (alla quale accederanno coloro che avranno superato le selezioni), nell’ultimo fine settimana di settembre il campus sarà aperto non solo ai partecipanti alle audizioni o ai finalisti ma anche a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni interessati al mondo del canto e della musica.

I ragazzi che prenderanno parte al Palio Canoro e alle attività del campus potranno essere accompagnati da familiari e amici che vorranno ammirare le statue e i bassorilievi del parco e assistere allo spettacolo finale, e visitare la vasta area che sarà arricchita dalla presenza di punti ristoro convenzionati (nei quali si potrà pranzare e cenare con menù fisso, grazie alle convenzioni stipulate) e da una zona dedicata all’intrattenimento con giochi, gonfiabili, animazione e distribuzione di zucchero filato.

Nei due giorni della manifestazione, chi accederà al Parco potrà farlo versando un contributo minimo di tre euro per i giovani dai 4 ai 16 anni, e di cinque euro per gli adulti, mentre l’accesso sarà libero per i più piccoli da zero a tre anni. I proventi dell’incasso dei biglietti concorreranno a sostenere il progetto della Nuova Oncologia Locri Epizefiri per la realizzazione del Laboratorio di Medicina di Precisione al suo servizio.

Una volta entrati, inoltre, visitatori e spettatori riceveranno un braccialetto valevole per ambedue le giornate (da conservare dopo l’evento), esibendo il quale potranno sfruttare i vantaggi delle tante convenzioni stipulate coi partner presenti.

Insomma, si riempie di maggiori contenuti e opportunità la prima edizione del Palio Canoro della Locride e Festival dell’Infanzia, alla cui serata finale parteciperanno nella veste di ospiti d’onore i giovanissimi cantanti Michele Bruzzese, noto come “Il piccolo Battisti” del programma Rai “The Voice – kids”, Antonio Fortino, il piccolo coro di Cittanova “Un pizzico di sale”, da tempo nell’entourage dell’Antoniano di Bologna, e in più Frank Murdolo e Nino Tarzia.