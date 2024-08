“Note d’estate” al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Reggio Calabria (MArRC), si terrà il concerto lirico finale “Note d’estate”, un evento che chiuderà la serie di manifestazioni estive con un’esibizione dei migliori talenti del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Conservatorio “F. Cilea”, vedrà protagonisti gli studenti delle classi di Canto delle professoresse Rita De Matteis e Liliana Marzano, e sarà introdotto dai saluti di Fabrizio Sudano, Direttore MArRC di Reggio Calabria e Francesco Romano, Direttore del Conservatorio Cilea.

Il programma della serata include brani tratti dalle opere di celebri compositori come Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini, Georges Bizet, Franco Alfano, Camille Saint-Saëns e Wolfgang Amadeus Mozart. Tra le esibizioni, spiccano interpretazioni di arie da opere immortali come Tosca, La Bohème, Carmen, Madama Butterfly e Le Nozze di Figaro.

Gli studenti che si esibiranno sulla panoramica terrazza del MArRC sono: Luisa Umbaca, soprano, Davide Fazzari, tenore, Federica Caracciolo, soprano, Mattia Rigillo, mezzosoprano, Roberta Panuccio, soprano. Ad accompagnare i cantanti sarà il pianista Francesco Rosaniti, mentre la serata sarà presentata da Sofia Fava.

L’ingresso è al costo di 3,00 euro e permette la visita del museo dalle 20:00 alle 23:00 senza prenotazione con posti limitati sulla terrazza del MArRC.

L’appuntamento con “Note d’estate” è un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica lirica e per chi desidera vivere una serata all’insegna della cultura e dell’arte, in uno dei luoghi più affascinanti della città.

E infine, prosegue l’iniziativa domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura, che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Domenica 1° settembre 2024, l’ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sarà gratuito e senza prenotazione obbligatoria.

Il museo è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture. Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it