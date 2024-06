In uscita il singolo “Far Far Away” di Mirko Lucisano (MK)

Il cantante e batterista reggino Mirko Lucisano (MK) è pronto ad animare l’estate con il suo nuovo singolo “Far Far Away”. Disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte del 7 giugno, il brano promette di regalare danze scatenate per tutta la stagione estiva. “Far Far Away” fonde Pop e Dance Music in una combinazione di energia e ritmo, in linea alle grandi hit estive. “Far Far Away” si distingue per la sua ricchezza sonora e la combinazione di melodie coinvolgenti. MK, anche conosciuto per i singoli “5::19”, “Hola”, “Insomnia” e l’inno calcistico “Amaranto Amore”, ha accumulato milioni di visualizzazioni e condivisioni sui social. A spingerlo è una sana passione per la musica e il desiderio di esprimersi attraverso le sue canzoni. Commentando il suo nuovo singolo, Mirko ha detto: “Tenermi lontano dalla musica mi ha cambiato, tutto ciò che verrà sarà indimenticabile, non dimentichiamoci di vivere!”

“Far Far Away” si preannuncia come il pezzo perfetto per le playlist più cariche e si candida per diventare un vero e proprio tormentone.