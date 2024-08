Sud Sound System Live a Le Castella: il 23 Agosto per Isola Summer 2024

Venerdì 23 agosto, alle ore 22:00, l’Arena del Mare presso il Porto Turistico di Le Castella ospiterà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica: il concerto dei Sud Sound System, una delle band più rappresentative del reggae italiano. L’evento si inserisce nel contesto di Isola Summer 2024, arricchendo ulteriormente il calendario delle iniziative estive organizzate dal comune di Isola Capo Rizzuto.

La band salentina, che ha fatto la storia della musica reggae e dancehall in Italia, porterà sul palco il suo sound unico, che fonde ritmi giamaicani con il dialetto e la cultura della Puglia. Con oltre 30 anni di carriera, i Sud Sound System hanno costruito un repertorio che va dai classici come “Le Radici Ca Tieni” e “Sciamu a Ballare” ai più recenti successi, sempre capaci di far ballare e riflettere.

L’Arena del Mare di Le Castella, situata in un contesto suggestivo con il mare a fare da sfondo, sarà il palcoscenico perfetto per una serata che si preannuncia carica di energia e vibrazioni positive. Il concerto è atteso come uno degli eventi clou dell’estate calabrese, richiamando fan da tutta la regione e non solo.

Isola Summer 2024 continua quindi a regalare emozioni, offrendo al pubblico un’esperienza unica tra musica, cultura e divertimento. Non mancate all’appuntamento con i Sud Sound System: preparatevi a vivere una serata indimenticabile, tra ritmi travolgenti e il calore di una comunità pronta a lasciarsi coinvolgere dalla magia della musica dal vivo.