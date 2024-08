Mogol e Gianmarco Carroccia in concerto a Cirò Marina il 21 agosto all’Arena Saracena

Per la prima volta Festival EXIT: Deviazioni in Arte e Musica – ideato e organizzato da Piano B – si presenta in provincia di Crotone, all’Arena Saracena di Cirò Marina con un concerto che continua a raccogliere grandissimo successo in tutta Italia.

Sul palco, mercoledì 21 agosto alle 21:30, un evento che mantiene sempre le promesse: “Emozioni. La mia vita in canzone”, il lavoro scritto e interpretato da Mogol e Gianmarco Carroccia, che propone al pubblico – attraverso i brani eseguiti nella lunga carriera da Lucio Battisti – la vita in canzone di Mogol e di Battisti stesso, con una trama del “prima”, che fa scoprire come sono nati tanti brani, con particolari spesso sconosciuti e che ora, invece, nello spettacolo chiudono il cerchio della storia. Quello che Giulio Rapetti Mogol racconta sul palco di ogni città, sono le emozioni – vissute già chissà quante volte nelle nostre vite – a ventisei anni dalla scomparsa di Battisti. Delle loro vite, invece, racconterà le vicende umane, personali e di carriera artistica.

Il pubblico è ovunque sempre impaziente di ascoltare quelle melodie e quelle parole, per aprirsi al canto insieme a Gianmarco Carroccia quando comincia a intonare, come fosse per lui la cosa più naturale, ‘Emozioni’, ‘Il mio canto libero’, passando per ‘La canzone del sole’ e ‘Amarsi un po’. Carroccia, con la sua voce così simile a quella di Battisti, offrirà un’interpretazione fedele dei brani, senza sbavature, mantenendo intatta la malìa delle versioni originali che rappresentano, ancora oggi, un porto sicuro per molte generazioni, anche molto distanti tra loro. Accompagnato da un’orchestra di 6 elementi (batteria, basso, chitarra, tastiere, sax e violino), Carroccia spazierà nell’immenso repertorio anche con ‘Mi ritorni in mente’, ‘La collina dei ciliegi’, ‘Dieci ragazze’ e poi ancora, un motivo dietro l’altro in un concerto, ma anche biografia musicale, che è il risultato della magnifica complicità artistica con Mogol, consolidata in più di dieci anni.

Un sodalizio che continua a vedere entrambi protagonisti in uno spettacolo che ha riempito puntualmente arene e teatri in tutta Italia. Anche questa volta, dall’Arena Saracena, quelle parole e quella musica fluiranno in un ‘canto libero’, perfettamente all’unisono col pubblico.