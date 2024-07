Isola Capo Rizzuto: stasera il concerto di Benedikt Sauer & Ensemble Mercadante

Questa sera, Martedì 16 Luglio alle ore 21.30, all’auditorium di Capo Rizzuto Benedikt Sauer & Ensemble Mercadante presentano il Concerto letterario (Arie d’opera e estratti da “Questa sera si recita a soggetto” di Pirandello) inserito nel ricco programma della 22° Edizione del Festival dell’Aurora promosso da Fondazione Odyssea con il supporto di Jaja Entertainment.

La pièce di Pirandello (così come anche la novella “Leonora, addio”) parla del rapporto tra teatro, musica e sublimazione artistica. Al contempo l’argomento è di estrema attualità: Una donna chiusa in casa da un marito possessivo trova l’unico sfogo nel cantare arie d’opera, la cui emozione la sopraffà a tal punto da morire. La proposta prevede di affiancare brevi letture con le Arie citate nella pièce. Si tratta prevalentemente di Arie note, tratte da “Carmen”, “Il trovatore”, “Ernani”, “Faust”, “La forza del destino”. Penso che possa essere un modo innovativo per fare un gala operistico più sensato ed un approccio interessante per avvicinare un pubblico vasto alla musica, alla letteratura, ma anche alla sensibilizzazione su argomenti importanti.