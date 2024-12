Capodanno pop per il concerto dell’1 gennaio al “Rendano”

L’Orchestra Sinfonica Brutia si presenta in veste ritmico sinfonica al primo appuntamento del 2025. “L’idea di un concerto che non rientra nei canoni della tradizione dei concerti di Capodanno nasce dalla voglia di offrire qualcosa di nuovo e diverso al pubblico rispetto al concerto classico”. Il maestro Francesco Perri, direttore del conservatorio “Giacomantonio”, di Cosenza, sta provando con l’Orchestra Sinfonica Brutia uno dei brani del “Concerto di Capodanno” 2025. Lo abbiamo raggiunto proprio in conservatorio per chiedergli di raccontarci, su grandi linee, come sarà lo spettacolo musicale del primo di gennaio. “Non vorrei svelare molto – dice Perri – perché devo dire che stiamo strutturando una serata decisamente…diversa, di spettacolo, e vorremmo che fosse anche una sorpresa. Il concerto sarà dedicato alle canzoni e alle musiche che hanno caratterizzato gli anni Settanta e Ottanta, in Italia e nel mondo. Sono stati anni che hanno segnato profondamente un’epoca di cambiamenti sociali. Sono gli anni in cui è esplosa la disco music, con “La febbre del sabato sera”. Sono canzoni che, ancora oggi, risuonano nelle autoradio e nei pc, anche dei giovani. Il nostro sarà un excursus che permetterà a chi ha vissuto quegli anni di ritornare indietro con la memoria, e ai giovani di conoscere canzoni che, ne sono sicuro, apprezzeranno e non dimenticheranno. In scena con la Brutia e la band, cinque cantanti ed altrettanti ballerini. E ad arricchire la performance dell’Orchestra Sinfonica Brutia, ci sarà Mario Tursi Prato, la voce del giornale radio Rai della Calabria. Altro non posso dire”. Due gli spettacoli previsti il primo gennaio, alle 18,00 e alle 21,15.