Teatro Rossosimona, doppio appuntamento a Castrovillari nel fine settimana con “Hamlet in Pieces” e “Al posto sbagliato”

Nell’imminente fine settimana la compagnia Teatro Rossosimona guidata da Lindo Nudo porta sulle scene due spettacoli che hanno ottenuto ottimi riscontri di pubblico e critica.

A Castrovillari, nell’ambito della rassegna di teatro, musica e danza “ImPollino”, il Teatro della Chimera ospiterà due repliche di “Hamlet in Pieces”, il 21 settembre alle 19 e il 22 settembre alle 18. Scritto, diretto e interpretato dall’attore e regista Ernesto Orrico, la pièce prende spunto dalla celeberrima tragedia scritta da William Shakespeare dandone una rilettura in chiave contemporanea. Amleto è una tragedia di vendetta e sangue, di dubbio e azione, un gioco di incastri e svelamenti che nella contemporaneità si presta alla frammentazione, al ritornello, alla dimenticanza, alla sparizione; è una narrazione che va inevitabilmente a pezzi. Orazio, stralunato cantastorie, nella trama delineata da Orrico, armeggia tra microfoni, amplificatori, interruttori, effetti elettronici, non ha bisogno di maestranze efficienti e nascoste, di tecnici solerti e servitori accondiscendenti. Gli spettri della tragedia scespiriana escono dal suo computer, archivio di musiche, voci, ambienti e rumori. Il suo raccontare la causa di Amleto va avanti tra tagli e salti, confondendo tempi e luoghi, alludendo e dimenticando, riassumendo e cambiando.

“Hamlet in Pieces”, prodotto da Teatro Rossosimona, si avvale delle musiche originali di Massimo Palermo, dei disegni di Raffaele Cimino e della collaborazione artistica di Vincenza Costantino e Manolo Muoio.

A Lamezia invece, per l’anteprima della stagione Ama Calabria, il 22 settembre alle 18.30 il teatro comunale Grandinetti accoglierà una nuova replica di “Al posto sbagliato. Storie di bambini vittime di mafia”, spettacolo liberamente ispirato al libro omonimo di Bruno Palermo, diretto e interpretato da Francesco Pupa. Una pièce che attinge ad una raccolta documentata di tragici fatti di cronaca nei quali a cadere, per calcolo o per sbaglio, ci sono giovani innocenti, smentendo il luogo comune che la mafia non uccide donne e bambini. Uno spettacolo portatore di una dolorosa riflessione che grazie al linguaggio teatrale diventa collettiva e universale. Un cavallo di battaglia di Teatro Rossosimona che ha fatto dell’impegno civile una delle costanti della sua produzione.

Gli eventi riportati sono finanziati con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Produzione Teatrale – Annualità 2023” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.