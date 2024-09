Domani a Bisignano il l’Orchestra Giovane Polimnia in “Concerto Sotto le Stelle”

In scena a Bisignano giovedi 5 settembre 2024, nella splendida cornice del Chiostro del Santuario di Sant’Umile l’Orchestra Giovane Polimnia in “Concerto Sotto le Stelle”, diretta dal maestro Mattia Salemme e con la direzione artistica di Luigia Pastore. L’evento realizzato da Polimnia Associazione Culturale in collaborazione con il Touring Club Italiano e il patrocinio della Provincia di Cosenza, rientra nell’ambito del progetto “I luoghi, la storia , la musica “, percorsi turistico culturali per la valorizzazione delle eccellenze storiche dei territori. Gli ospiti saranno accolti da un ricco programma di musica classica e intrigante, che spazia da Mozart alla canzone classica napoletana. Ospite d’eccezione il giovane artista Mihail Ion, che con il suo violino Stradivari del 1730, sarà il protagonista della serata. Mihain Ion, nato a Bucarest , Romania l’8 settembre del 2003, è definito come “Una stella emergente del virtuosissimo violinistico”. Dotato da una tecnica trascendentale che non ha nulla da invidiare ai migliori musicisti. La città di Bisignano rientra in una delle tappe del tour in programma nella Provincia di Cosenza , che ha lo scopo di stimolare cittadini e turisti alla frequentazione dei luoghi e delle eccellenze del territorio. Le prossime tappe in programma: l’8 settembre al Festival Internazionale della Fisarmonica San Vincenzo la Costa, solista Pietro Pardino; il 12 settembre a Castiglione Cosentino, solista Francesco Venneri.